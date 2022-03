Carregar reprodutor de áudio

Depois de uma temporada pioneira, com mais de 50 pilotos de oito nacionalidades diferentes acelerando no TCR South America, o segundo ano da categoria conta com mais montadoras envolvidas, mais competidores e agora com a confirmação oficial de sua primeira pilota no grid.

Bia Figueiredo vai assumir um dos Audi RS3 TCR preparados pela equipe Cobra Racing Team, organização comandada por Nonô Figueiredo.

Primeira mulher a vencer um evento da Indy Lights e única a vencer na Fórmula Renault, Bia disputou seis temporadas na Stock Car. Suas provas mais recentes foram integrando tripulações 100% femininas, em Sebring pelo IMSA, e no campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil.

“Muito feliz com o retorno e com a dedicação do Nonô em me trazer de volta. É meu primeiro campeonato completo depois de dois anos. Nesse intervalo fiz algumas provas pontuais como a Porsche Cup e as 12h de Sebring. Logo depois disso descobri minha segunda gravidez. O TCR South America é minha primeira oportunidade nessa volta", disse Bia Figueiredo.

"Agradeço muito ao Nonô pelo convite. Feliz também em estar andando em um Audi, marca que sempre tive muita proximidade durante toda a minha vida. Hora de me adaptar aos carros de tração dianteira, que são uma novidade para mim e trabalhar para estar rapidamente no rumo dos bons resultados.”

Ela se junta a equipe que conquistou o vice-campeonato de pilotos na temporada 2021, quando o Audi RS3 TCR preparado pela Cobra Racing Team e guiado por Rodrigo Baptista venceu corridas e manteve a disputa pelo campeonato aberta até a última etapa do ano, contra o piloto espanhol Pepe Oriola. A equipe também preparou o carro campeão da Copa Trophy, vencida por Adalberto Baptista, que retorna para a defesa de seu título na temporada 2022 do TCR South America.

Neste ano além da chegada de Bia, a equipe vai preparar mais um carro, para o brasileiro Guilherme Reischl, com quem Nonô Figueiredo já trabalhou no Campeonato Brasileiro de Marcas e na Porsche Cup.

A temporada 2022 do TCR South America começa na próxima semana, nos dias 2 e 3 de abril no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Qual é o tamanho do 'buraco' da Mercedes?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - PÓDIO: Verstappen engole Leclerc no final e coloca fogo no campeonato

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: