Carregar reprodutor de áudio

A equipe PropCar Racing anunciou a chegada de Fernando Croce para compor o quadro de pilotos para a temporada de 2022 e o experiente automobilista vai tripular um dos Alfa Romeo preparados por Darcio dos Santos no TCR South America.

Croce parte para mais uma experiência internacional na carreira. Com passagens pela Porsche Mobil 1 Supercup e outros campeonatos de GT fora do continente americano, o piloto encara o desafio dos tração dianteira na categoria que parte para sua segunda temporada na América do Sul. Em 2021 o piloto competiu regularmente no grid da Porsche Carrera Cup Brasil.

Ele e Darcio são antigos conhecidos, já trabalharam juntos em 2014 na Fórmula 3 brasileira e reeditam a dupla oito anos mais tarde.

“É um prazer receber o Fernando Croce na PropCar Racing. Um piloto com experiência internacional que com certeza chega para somar muito dentro da equipe", disse Darcio.

"Já trabalhei com ele em 2014, quando competiu de F3 Brasileira pela equipe e sei que ele é um piloto muito rápido e espero que ele brigue por pódios, vitórias e pelo campeonato, pois sei que talento para isso ele tem."

A primeira etapa do TCR South America está marcada para os dias 2 e 3 de abril, no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

F1 2022: Qual é o tamanho do buraco da Mercedes? | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas

Podcast - PÓDIO: Verstappen engole Leclerc no final e coloca fogo no campeonato

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: