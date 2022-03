Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America abrirá sua segunda temporada neste final de semana no Autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu. O novo campeonato começa com a participação de pilotos representando Brasil e Argentina. Vale destacar que, na segunda etapa, se juntará ao grid um time 100% uruguaio, com Juan Manuel Casella e Enrique Maglione a bordo dos Peugeot 308 da equipe PMO.

“Estamos muito contentes com o início da segunda temporada do TCR South America. Neste ano teremos mais equipes, ingressam novas marcas e haverá grandes premiações em jogo para todos os campeões. Após uma temporada inicial concluída da melhor maneira apesar de todas as dificuldades, estou seguro de que 2022 será uma temporada em que o novo conceito de automobilismo mundial se firmará na região”, disse Federico Punteri, presidente do TCR South America.

O início da campanha será marcado pela chegada dos modelos Cupra para a escuderia W2 Pro GP, a primeira campeã de equipes da história da categoria, além do ingresso da equipe brasileira Crown Racing com dois Honda Civic.

As atividades do fim de semana se iniciam no sábado, com um shakedown, dois treinos livres e o quali, dividido em duas fases. No domingo acontecem as duas corridas, começando com a prova de sprint com grid invertido e previsão de 16 voltas ou 25 minutos. A jornada é finalizada com a prova principal, de 19 voltas ou 30 minutos.

O TCR South America terá oito etapas em sua temporada, passando por pistas de Brasil, Uruguai e Argentina.

Cronograma - Etapa 1 – Velocitta

Sábado, 2 de abril

08:00 – 08:20 – Shakedown

10:40 – 11:10 – Treino livre 1

13:10 – 13:40 – Treino livre 2

15:10 – Quali 1

15:40 – Quali 2

Domingo, 3 de abril

08:43 Corrida 1 - Abertura de boxes

08:58 Corrida 1 - Fechamento de boxes

09:03 Corrida 1 - Placa de 5 minutos

09:08 Corrida 1 – Volta de apresentação

09:10 Corrida 1 – Largada/16 voltas ou 25 minutos

09:33 Corrida 1 – Final

09:37 Corrida 1 - Pódio

10:45 Corrida 2 - Abertura de boxes

10:55 Corrida 2 - Fechado de boxes

11:00 Corrida 2 - Placa de 5 minutos

11:05 Corrida 2 - Volta de apresentação

11:10 Corrida 2 Largada/19 voltas ou 30 minutos

11:42 Corrida 2 - Chegada

11:45 Corrida 2 - Pódio

LISTA DE INSCRITOS

W2 Pro Gp

#77 Raphael Reis – Cupra

#61 Antonio Junqueira – Cupra

Cobra Racing Team

#10 Adalberto Baptista – Audi RS3

#3 Bia Figueiredo – Audi RS3

#37 Guilherme Reischl – Audi RS3

Crown Racing

# Gabriel Lusquiños – Honda Civic

# TBC - Honda Civic

PMO Racing

#87 Franco Farina – Peugeot 308 TCR

#13 Pablo Otero – Peugeot 308 TCR

PMO Motorsport

#7 Fabricio Pezzini – Lynk & Co

#33 Manuel Sapag – Lynk & Co

Squadra Martino

#26 Juan Angel Rosso – Honda Civic

#34 Fabio Casagrande – Honda Civic

# TBC - Honda Civic FK2

CJ Scuderia

# Pedro Aizza – Hyundai Elantra

# TBC - Hyundai Elantra

Prop Car Racing

#84 Fernando Croce – Alfa Romeo Giulietta

#TBC – Alfa Romeo Giulietta



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 1

Sábado 2 de abril 2022

15:00 – Quali ao vivo no TCR TV e Youtube TCR South America.

Domingo 3 de abril 2022

09:00 – Carrera 1 ao vivo no ESPN 4 (Brasil), Tyc Sports (Argentina) e TCR TV (Região).

11:00 – Carrera 2 ao vivo no ESPN 4 (Brasil) e TCR TV (Região). 12:45 Carrera 2 en diferido no Tyc Sports (Argentina)

