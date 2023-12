Domínio brasileiro no primeiro dia da etapa decisiva da terceira temporada do TCR South America Banco BRB. Galid Osman, com o CUPRA #28 da W2 Pro GP foi o mais rápido da sexta-feira, seguido por Rafael Suzuki, no Lynk & Co #8 da PMO Motorsport no desafiador Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do estado do Paraná, a 491 quilômetros da capital Curitiba.

Galid foi o único a baixar da casa de 1:06s e terminou com o tempo de 1:05.947, apenas 56 milésimos à frente do compatriota no shakedown de 20 minutos.

Os três candidatos ao título do TCR South America Banco BRB ficaram no meio do pelotão. O melhor deles foi o argentino Bernardo Llaver, com o Toyota Corolla #17 do Toyota Team Argentina, na quarta posição, 650 milésimos mais lento que Galid Osman. Já o líder do campeonato, o argentino Ignacio “Nacho” Montenegro, com o Honda Civic #23 da Squadra Martino, ficou na sétima posição, 1.549s atrás. E o brasileiro Raphael Reis, no CUPRA #77 da W2 Pro GP, terceiro na tabela, foi o nono.

Vale lembrar que o último encontro do campeonato dará uma pontuação máxima de 85, contando a classificação e as duas corridas da etapa do TCR South America Banco BRB. A classificação de sábado e as duas corridas do domingo serão válidas também pelo TCR Brasil Banco BRB.

E não é só isso: a etapa também vale pontos importantes no ranking mundial, com vistas à final mundial do TCR World Tour, que será disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, entre os dias 1 a 3 de março de 2024.

As atividades de pista seguem neste sábado, com os dois treinos livres e a classificação para as duas corridas da etapa conjunta do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB no fim da tarde em Cascavel. No domingo, as duas corridas da etapa decisiva serão disputadas na parte da manhã. Todos os eventos terão transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Lista de Inscritos para a etapa do TCR South America Banco BRB



W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

Squadra Martino – Honda

#23 Ignacio Montenegro (ARG) B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

Cobra Racing Team – Toyota

#10 Adalberto Baptista (BRA) * B

#70 Diego Nunes (BRA) B

PMO Racing – Peugeot

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

#12 Marcio Basso (BRA) * B

Toyota Team Argentina – Toyota

#33 Manuel Sapag (ARG)

#17 Bernardo Llaver (ARG)

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

Paladini Racing – Toyota/Audi

#2 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

#55 Diego Gutierrez (ARG)

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil

Motorsport Business #6 – ALGOZ DE BUTTON no kart, Gastão aborda NOVIDADES e pacote da F4 BRASIL 2024

Ferrari, Mercedes, McLaren ou Aston: quem será a 2ª força na F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: