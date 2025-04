Pedro Cardoso abriu a temporada 2025 do TCR South America em condição especial. Afinal, o brasiliense de 26 anos abre seu terceiro ciclo no certame continental como atual campeão, além de também ser o dono do título do TCR Brasil. Em meio a um grid tão qualificado e diante de um formato de fim de semana que proporciona equilíbrio e imprevisibilidade, o dono do Peugeot 308 GTI TCR #1 preparado pela equipe argentina PMO Racing sabe: muito mais do que vencer, é fundamental pontuar bem e com frequência para chegar ao topo da ‘Libertadores do Automobilismo’. É o que dizem, sobretudo, os caminhos trilhados por Pedro Cardoso nas campanhas para os títulos alcançados no ano passado e também para o começo da atual temporada.

Cardoso faturou três vitórias cruciais para tornar-se o primeiro brasileiro campeão do TCR South America em 2024. Mas além dos triunfos obtidos duas vezes em El Pinar, no Uruguai, e uma na etapa final do calendário, em Rosário, Pedro também foi ao pódio em outras cinco oportunidades — dois segundos lugares e três terceiros —, além de complementar sua presença em top-5 em mais quatro provas.

A jornada de Pedro Cardoso rumo ao título de campeão do TCR Brasil foi igualmente marcante e provou que cada ponto importa. O brasiliense terminou o calendário sem vitórias, mas terminou entre os cinco primeiros em oito das 11 corridas do campeonato, com destaque para dois segundos lugares e três terceiros. No fim, a regularidade valeu a pena: o placar apontou 274 pontos para Pedro, apenas três a mais que o argentino Juan Ángel Rosso, vice-campeão.

“A chave para os títulos”

O início da defesa do título sul-americano do TCR foi de performance e resiliência para Cardoso, que terminou a primeira corrida em Rosário no terceiro lugar e completou a rodada inicial de 2025 em P2 na segunda prova. Mesmo reconhecendo a performance superior dos Civic Type R FL5 da Honda YPF Racing, o brasileiro somou pontos importantes e fechou a etapa com 65 tentos, apenas seis a menos que o argentino Leonel Pernía, líder da tabela.

“Os campeonatos são vencidos desta forma, pontuando muito bem e com frequência, em todas as etapas possíveis”, declarou o atual campeão. “E pelo conceito do TCR, o fato de termos o BoP [equilíbrio de performance, em tradução livre] e a performance do carro ir mudando durante a temporada, o importante é sempre chegar entre os primeiros e não se envolver em incidentes. Não precisa ganhar dez corridas para ser campeão. O importante é realmente pontuar, acho que essa é a chave”, destacou.

“Ano passado tivemos três vitórias oficiais, mas o que fez a diferença para o título do TCR South America foi a regularidade, a quantidade de pódios, de presenças entre os cinco primeiros. O segredo para vencer um campeonato tão disputado é não abrir mão de pontos importantes, evitar ao máximo abandonar corridas ou eventuais desclassificações”, acrescentou Cardoso.

Além do foco no seu segundo título do TCR South America, Pedro também mira o bicampeonato do certame brasileiro da franquia. Para a temporada 2025, o calendário de tiro curto reserva quatro etapas e oito corridas, a começar pela grande novidade: a disputa nas ruas de Belo Horizonte, integrando o BH Stock Festival, no entorno do Mineirão, no fim de semana de 15 a 17 de agosto. O evento na capital de Minas Gerais será composto também pela Stock Car.

“Para ser sincero, a abordagem para o TCR Brasil é a mesma. Serão oito corridas, oito oportunidades para pontuar bem se quiser ser campeão. Espero chegar à fase brasileira do calendário com uma folga na liderança ou lutando por ela. E aí, no TCR Brasil, vamos ter as vantagens em cima dos concorrentes por conhecermos um pouco melhor as pistas daqui”, destacou.

Rumo ao novo

A próxima etapa da temporada 2025 do TCR South America será disputada neste fim de semana (19 e 20 de abril) no Autódromo Ciudad de Oberá, na província de Misiones, na Argentina. Trata-se de um circuito novo para Cardoso, que pretende tirar proveito de cada minuto de pista para entender o traçado e partir para outro fim de semana bem-sucedido no campeonato.

“Temos o roteiro pré-corrida, o que faz toda a diferença. É uma pista em que nunca andei, vai ser uma novidade. Mas vou aproveitar todo o tempo de pista que tiver durante o shakedown e os treinos para entender bem o circuito e aí tentar deixar o carro melhor acertado para conseguir disputar bem a etapa e ter bons resultados”, concluiu.

O TCR South America é transmitido ao vivo para o Brasil por meio do canal BandSports, em TV por assinatura; e no streaming pelo canal oficial da categoria no YouTube e pela MotorsportTV.

As campanhas de Pedro Cardoso rumo aos títulos de 2024

TCR South America

Vitórias: 3 (duas vezes em El Pinar e uma em Rosário)

Segundos lugares: 2

Terceiros lugares: 3

Quartos lugares: 3

Quinto lugar: 1

TCR Brasil

Segundos lugares: 2

Terceiros lugares: 3

Quarto lugar: 1

Quintos lugares: 2

TCR South America, temporada 2025

Classificação do campeonato

Pilotos (top-5)

1º - Leonel Pernía (ARG), 71 pontos

2º - Pedro Cardoso (BRA), 65

3º - Nelson Piquet Jr. (BRA), 55

4º - Juan Ángel Rosso (ARG), 46

5º - Fabricio Pezzini (ARG), 42

Equipes

1º - Honda YPF Racing, 108 pontos

2º - PMO Racing, 107

3º - W2 ProGP, 75

Copa Trophy

1º - Maria Nienkötter (BRA), 23 pontos

2º - Adrián Chiriano (ARG), 17

TCR South America 2025, calendário da temporada*

1ª etapa: 30 de março, Rosário (Argentina)

2ª etapa: 20 de abril, Oberá (Argentina)

3ª etapa: 11 de maio, San Juan Villicum (Argentina)

4ª etapa: 1º de junho, Termas de Río Hondo (Argentina)

5ª etapa: 13 de julho, Mercedes (Uruguai)

6ª etapa: 27 de julho, El Pinar (Uruguai)

7ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (Brasil)

8ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul (Brasil)*

9ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (Brasil)

10ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (Brasil)

*a confirmar

TCR Brasil, temporada 2025*

1ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (Brasil)

2ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul (Brasil)*

3ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (Brasil)

4ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (Brasil)

*a confirmar

