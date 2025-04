Uma das grandes atrações do TCR South America Banco BRB fica por conta da disputa pelo título entre pilotos brasileiros e argentinos. A primeira etapa da temporada 2025, disputada no Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, em Rosário, reforçou tal perspectiva com embates diretos entre competidores dos dois países.

Os donos da casa levaram a melhor e venceram as duas provas da rodada, mas os brasileiros mostraram que estão no páreo para levar a disputa pelo título, que terá sequência neste fim de semana (19 e 20 de abril) com a segunda etapa do calendário, marcada para o Autódromo Ciudad de Oberá, na província de Misiones, no nordeste da Argentina.

Em termos de vitórias, os argentinos largaram na frente na edição 2025 da ‘Libertadores do Automobilismo’ com os triunfos de Leonel Pernía (Honda YPF Racing) na primeira corrida da etapa de Rosário, enquanto Fabricio Pezzini, campeão em 2022, terminou em primeiro lugar na segunda prova com o Cupra Leon VZ preparado pela equipe brasileira W2 ProGP.

Leonel Pernía completou uma campanha positiva com o terceiro lugar na disputa que fechou a rodada e terminou o primeiro fim de semana do campeonato como líder, com 71 pontos somados.

O desfecho da etapa rosarina revelou que o embate entre Argentina e Brasil fica somente na pista. Tendo Ayrton Senna como maior ídolo da sua carreira nas pistas, Fabricio Pezzini corre com o capacete inspirado no layout eternizado pelo tricampeão mundial de Fórmula 1 e novamente homenageou Senna após conquistar vitória contundente na primeira etapa.

Curiosamente, os brasileiros com melhor desempenho na rodada inaugural da temporada correm por equipes argentinas. O principal destaque ficou para o atual campeão do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB.

Pedro Cardoso iniciou bem sua campanha rumo ao bi do certame sul-americano e terminou as duas corridas de Rosário no pódio: terceiro na primeira prova, o brasiliense foi declarado segundo colocado na disputa complementar, garantindo pontos importantes a bordo do Peugeot 308 GTI TCR preparado pela PMO Racing, baseada em Buenos Aires. Cardoso soma 65 tentos, apenas seis atrás de Pernía.

No início da sua primeira temporada completa no campeonato continental do conceito TCR, Nelson Piquet Jr. também foi bem. Em meio ao processo de aprendizado e evolução em um carro de tração dianteira, o brasiliense registrou boa performance a bordo do Honda Civic Type R FL5 entregue pela Squadra Martino, com base em Córdoba.

O ex-Fórmula 1 e primeiro campeão do Mundial de Fórmula E terminou em segundo lugar a Corrida 1, a apenas 0s674 do companheiro de equipe Leonel Pernía. Traído por um furo no pneu, o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, saiu de Rosário com 55 pontos, porém ciente do potencial que tinha para somar muito mais.

Objetivos distintos

Único piloto a ter feito todas as 67 largadas da história do TCR South America Banco BRB, Raphael Reis vivenciou um fim de semana de sentimentos mistos em Rosário. O piloto da equipe carioca W2 ProGP garantiu um top 5 no grid de largada e salvou pontos preciosos após vencer o duelo contra seu companheiro de equipe, Fabricio Pezzini, para terminar em sexto lugar.

A segunda prova parecia ainda mais favorável a ‘Raphinha’, que escalou o pelotão com propriedade após ter largado da sexta posição e rapidamente chegou ao segundo lugar. O brasiliense caminhava para um pódio certo, mas um problema na reta final o levou a encerrar a participação na prova de forma precoce. Contudo, o triunfo de Pezzini em Rosário mostra que Raphael Reis vai para Oberá com potencial para faturar mais uma vitória no TCR South America Banco BRB.

Enquanto Reis é a imagem da experiência na categoria, Maria Nienkötter chegou ao certame continental trazendo muita juventude. A catarinense de 18 anos foi uma das estreantes a acelerar em Rosário. Inscrita também na Copa Trophy, Maria superou percalços no seu primeiro fim de semana correndo em carros de turismo e marcou dois top 10, além de ter vencido em sua classe a Corrida 2.

Em busca de muito aprendizado a bordo do Toyota Corolla TCR preparado pela equipe brasileira Cobra Racing Team, a única mulher no grid de largada do campeonato na atual temporada vai para Misiones com um pouco mais de experiência com o carro e a competição em si para seguir no seu processo de evolução contínua no conceito TCR.

Novidade

O fim de semana em Oberá representará mais uma estreia de piloto brasileiro no TCR South America Banco BRB. Jovem talento de somente 22 anos, o paulistano Enzo Gianfratti chega ao campeonato continental depois de ter conquistado títulos importantes, como o da AMG Cup na classe GT4, na temporada passada, e recentemente foi confirmado como piloto da W2 Racing ProGP no grid da Stock Light para 2025.

Gianfratti vai debutar no conceito TCR como piloto da Porthack Racing, equipe catarinense baseada em São Bento do Sul e liderada por Jackson Portela. Em aliança técnica com a Squadra Martino, o time brasileiro vai acelerar com Enzo em um Honda Civic Type R FK7 #19.

Será um fim de semana de muitas novidades para o jovem brasileiro. “Muito feliz em fazer minha estreia no TCR e agradeço muito o convite da Porthack para que eu possa disputar essa etapa. Será minha primeira vez no carro e na Argentina, então espero me adaptar rapidamente para ter condições de fazer uma estreia positiva”, declarou Gianfratti.

O TCR South America Banco BRB tem transmissão ao vivo para o Brasil por meio do canal BandSports, em TV por assinatura; e no streaming pelo canal oficial da categoria no YouTube.

