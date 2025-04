Três semanas depois da abertura da temporada 2025, em Rosário, o TCR South America Banco BRB dá sequência ao calendário na sua fase argentina e realiza a segunda etapa do campeonato neste próximo fim de semana, entre 19 e 20 de abril.

O destino de uma jornada que promete ser imprevisível é o Autódromo Ciudad de Oberá, localizado na província de Misiones, no nordeste do país vizinho. De todas as etapas disputadas em solo argentino neste ano, Oberá será a mais próxima do Brasil, com localização distante somente 40 km da fronteira com o município de Porto Vera Cruz, no Rio Grande do Sul.

Com sua economia baseada no cultivo e produção de erva mate, uma grande paixão argentina, Oberá — fundada em 9 de julho de 1928 — tem aproximadamente 80 mil habitantes, segundo o último censo, realizado em 2022. O município é conhecido pelas suas reservas naturais, pelo parque Termas de la Selva e também chamado de Cidade das Igrejas (Ciudad de las Iglesias) em razão dos seus mais de 30 templos.

Palco tradicional do automobilismo argentino, o Autódromo Ciudad de Oberá recebe habitualmente etapas do TC2000 e Top Race. O complexo já recebeu diversas categorias internacionais, como a antiga Fórmula 3 Sul-Americana, com vitórias de Nelson Piquet Jr. em 2002.

Pela primeira vez como cenário do TCR South America Banco BRB, Oberá vai sediar a etapa da categoria continental no seu traçado de 2.726 metros, que reúne um mix de curvas bastante técnicas, de média e baixa velocidades, além da reta principal, onde estão localizados os boxes.

Argentina x Brasil

Piloto da Honda YPF Racing, o argentino Leonel Pernía defende a liderança do campeonato depois de campanha bastante positiva na etapa de Rosário, onde conquistou uma vitória e terminou a Corrida 2 em terceiro lugar.

O experiente piloto soma 71 pontos, seis a mais em relação ao atual campeão, o brasileiro Pedro Cardoso. Com o Peugeot 308 GTI TCR da equipe argentina PMO Racing, o piloto de 26 anos nascido em Brasília marcou dois pódios (um segundo e um terceiro lugares) no Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

A terceira colocação na tabela de pontos é de outro brasileiro. Em início da sua jornada no conceito TCR, Nelson Piquet Jr. terminou a primeira prova da rodada rosarina em segundo lugar com o Honda Civic Type R FL5 da Squadra Martino e acumula 55 pontos no total, seguido pelos argentinos Juan Ángel ‘Colo’ Rosso (com Lynk & Co. da Paladini Racing) e do campeão de 2022, Fabricio Pezzini (Cupra Leon VZ da W2 ProGP), com 46 e 42 tentos, respectivamente.

A Honda YPF lidera o campeonato por equipes, que começou emocionante, com diferença de somente um ponto para a PMO Racing, atual campeã. E a catarinense Maria Nienkötter, estreante e única mulher do grid do TCR South America Banco BRB em 2025, comanda a tabela da Copa Trophy e soma 23 tentos somados com o Toyota Corolla TCR da equipe brasileira Cobra Racing Team, contra 17 do argentino Adrián Chiriano, piloto da Honda YPF Racing.

Caras novas no grid

O fim de semana em Oberá vai marcar a estreia de Enzo Gianfratti no TCR South America Banco BRB. O paulistano de 22 anos, que em 2024 conquistou o título da AMG Cup na classe GT4 e também disputou etapas da Turismo Nacional, já foi confirmado na Stock Light para a temporada 2025 como piloto da W2 Racing ProGP e agora parte para o seu primeiro desafio internacional.

Gianfratti vai correr pela também estreante Porthack Racing no campeonato sul-americano. Com tradição de vitórias no automobilismo brasileiro e destaque na Turismo Nacional, a equipe é baseada em São Bento do Sul (SC) e tem o comando do preparador Jackson Portela.

Com apoio da Squadra Martino, a Porthack Racing vai acelerar com Gianfratti a bordo do Honda Civic Type R FK7 #19 em Oberá neste fim de semana.

Programação

As atividades em Oberá começam neste sábado, um dia que promete ser bastante movimentado com shakedown, uma sessão exclusiva para os pilotos da Copa Trophy e mais dois treinos livres.

E a partir das 16h05 (horário de Brasília) acontece a definição do grid de largada, com divisão em dois segmentos: Q1, com todos na pista, e o Q2, com os dez primeiros colocados. A ordem estabelecida na sessão classificatória definirá o alinhamento inicial da Corrida 1 e também da segunda prova da rodada, nesta com a inversão dos dez primeiros colocados na tomada de tempo.

A primeira prova do TCR South America Banco BRB em Oberá está marcada para 9h10 de domingo, com 25 minutos mais uma volta. Com 30 minutos, a Corrida 2 acontece às 12h10 e fecha a programação da segunda etapa da temporada 2025.

De acordo com o site especializado ‘Weather Channel’, a previsão meteorológica para o fim de semana é de temperatura variando entre 15ºC e 24ºC no sábado, que tende a ser de céu nublado. Para domingo, dia das duas provas da etapa, a expectativa é de pancadas de chuva para Oberá, com máxima de 22ºC.

O TCR South America Banco BRB tem transmissão ao vivo para o Brasil por meio do canal oficial da categoria no YouTube e o Bandsports.

Programação em Oberá

Sábado, 19 de abril

09h00 – Shakedown (10 minutos)

09h20 – Treino Livre Copa Trophy (20 minutos)

10h55 – Treino Livre 1 (30 minutos)

13h30 – Treino Livre 2 (40 minutos)

16h05 – Classificação

Domingo, 20 de abril

09h10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12h10 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato

Pilotos (top 10)

1º - Leonel Pernía (ARG), 71 pontos

2º - Pedro Cardoso (BRA), 65

3º - Nelson Piquet Jr. (BRA), 55

4º - Juan Ángel Rosso (ARG), 46

5º - Fabricio Pezzini (ARG), 42

6º - Luis Ramírez (PAN), 42

7º - Tiago Pernía (ARG), 37

8º - Raphael Reis (BRA), 33

9º - Santino Balerini (ARG), 27

10º - Maria Nienkötter (BRA), 22

Equipes

1º - Honda YPF Racing (ARG), 108 pontos

2º - PMO Racing (ARG), 107

3º - W2 ProGP (BRA), 75

4º - Paladini Racing (ARG), 48

5º - Cobra Racing Team (BRA), 22

Copa Trophy

1º - Maria Nienkötter (BRA), 23 pontos

2º - Adrián Chiriano (ARG), 17

Calendário da temporada 2025*

1ª etapa: 30 de março, Rosário (Argentina)

2ª etapa: 20 de abril, Oberá (Argentina)

3ª etapa: 11 de maio, San Juan Villicum (Argentina)

4ª etapa: 1º de junho, Termas de Río Hondo (Argentina)

5ª etapa: 13 de julho, Mercedes (Uruguai)

6ª etapa: 27 de julho, El Pinar (Uruguai)

7ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (Brasil)

8ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul (Brasil)*

9ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (Brasil)

10ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (Brasil)

*a confirmar

