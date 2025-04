A segunda etapa da temporada 2025 do TCR South America marcará um novo capítulo na história do automobilismo continental: pela primeira vez, o Autódromo Ciudad de Oberá, na província de Misiones, Argentina, será o palco de uma rodada do campeonato. O evento, marcado para o final de semana de Páscoa, dias 19 e 20 de abril, originalmente seria realizado no tradicional Autódromo Rosamonte, em Posadas, mas uma mudança de última hora se fez necessária. As obras de reforma no circuito de Posadas não foram concluídas a tempo, o que levou a organização a optar por Oberá como sede da etapa.

Apesar da troca de local, a expectativa é de que Oberá proporcione uma das etapas mais interessantes da temporada. Com localização estratégica, próxima à fronteira com o Brasil e a cerca de 40 quilômetros de Porto Vera Cruz (RS), Oberá é um nome conhecido no automobilismo sul-americano. O complexo conta com duas versões de traçado: o circuito principal, de 4.380 metros, com duas longas retas e curvas de alta velocidade, e a versão curta, de 2.726 metros, mais técnica e travada, com predominância de curvas fechadas e apenas um trecho de reta, exatamente a que será utilizada pelo TCR na etapa do final de semana.

Apesar da ausência das longas retas do traçado maior, o circuito curto de Oberá promete desafios únicos. A pista exige precisão nas frenagens e nas retomadas de aceleração, características que devem acirrar ainda mais as disputas entre os principais nomes da temporada e exigindo dos pneus utilizados pelas máquinas do campeonato continental.

Neste cenário, a estreia da Hankook em 2025 como fornecedora oficial de pneus do TCR South America ganha ainda mais relevância. O impacto da chegada da fabricante sul-coreana foi imediato: os pneus F200 de composto médio S55H e medidas 260/660R18 agradaram aos pilotos já na etapa de abertura em Rosário, contribuindo para tempos mais baixos e maior consistência mesmo sob altas temperaturas.

Em Oberá, a expectativa é por mais um teste de resistência e desempenho. A previsão do tempo indica variações bruscas no clima ao longo do fim de semana: possibilidade de chuva na sexta-feira (18), sol e temperaturas entre 12ºC e 23ºC no sábado (19), e um domingo (20) com forte queda de temperatura, mínima de 8ºC, máxima de 23ºC e alta chance de chuva — o que colocará à prova ainda mais a performance dos compostos.

No Brasil, a Hankook já fornece pneus para a Stock Car, Stock Light e Fórmula 4 Brasil desde 2023, e agora amplia sua presença nos campeonatos de turismo ao calçar os carros do TCR South America, TCR Brasil e da Turismo Nacional.

Entre os pilotos, o argentino Leonel Pernía (Honda YPF Racing) chega embalado pela vitória e pelo terceiro lugar conquistados na etapa de Rosário. Ele lidera o campeonato com 71 pontos, seguido de perto pelo brasileiro Pedro Cardoso (PMO Racing), atual campeão, com 65 pontos e dois pódios na bagagem. O também brasileiro Nelson Piquet Jr. (Squadra Martino) ocupa a terceira colocação na tabela e guarda boas memórias de Oberá: em 2002, venceu as duas corridas da antiga Fórmula 3 Sul-Americana realizadas no circuito, em sua campanha rumo ao título.

As atividades em Oberá terão início no sábado, dia 19, com os dois treinos livres de 40 minutos de duração cada, às 10h40 e às 13h10. Depois, as sessões classificatórias para a definição dos grids de largada – às 16h05 e 16h35. No domingo de Páscoa, a largada da primeira prova acontece às 9h10 e a segunda disputa se inicia às 12h10. O TCR South America tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube.

