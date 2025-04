Três semanas após a abertura da temporada 2025, o TCR South America volta a acelerar, desta vez em palco novo em solo argentino. O Autódromo Ciudad de Oberá, localizado na província de Misiones, recebe pela primeira vez a categoria, que vem ganhando espaço no cenário sul-americano.

Esta também será uma prova argentina com cara de brasileira. O circuito de Oberá fica a apenas 40km da fronteira com o Brasil, tendo a cidade gaúcha de Porto Vera Cruz como vizinha.

No top 5 da classificação após a etapa de Rosario, temos uma briga Brasil x Argentina na classificação. Leonel Pernía está na ponta com 71 pontos, seis a mais que Pedro Cardoso, atual campeão do TCR South America. Nelsinho Piquet está em terceiro, com 55, enquanto Juan Ángel Rosso e Fabricio Pezzini completam o top 5, com 46 e 42.

Confira a programação do TCR South America:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sábado 09h00 - Treino Livre 1 Sábado 10h55 - Treino Livre 2 Sábado 13h30 - Classificação Sábado 16h05 Canal da Categoria no YouTube e Bandsports Corrida 1 Domingo 09h10 Canal da Categoria no YouTube e Bandsports Corrida 2 Domingo 12h10 Canal da Categoria no YouTube e Bandsports

