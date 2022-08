Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America conclui sua visita a terras uruguaias com o Grande Prêmio Car One, que será disputado neste fim de semana no circuito Victor Borrat Fabini, de El Pinar. A quinta etapa do calendário 2022 terá o formato tradicional, com duas corridas no domingo, às 9h40 e 11h40.

Com a vitória dupla do argentino Juan Angel Rosso em Rivera, o campeonato aparece mais acirrado, com três pilotos separados por apenas 44 pontos no topo da tabela de classificação. O argentino Fabricio Pezzini segue liderando com 286, à frente do brasileiro Raphael Reis, com 256, e de Rosso com 244.

Situado em El Pinar (Canelones), o traçado se caracteriza por freadas muito exigentes e um acentuado consumo de pneus. Diferentemente do ano passado, neste fim de semana o TCR South America correrá na versão perimetral do autódromo, com extensão de 2.660 metros.

O cronograma tem atividades em três dias, começando com um shakedown e um treino livre na sexta-feira. No sábado acontece o segundo livre e o quali. E as duas corridas serão domingo, uma pela manhã, outra ao meio-dia.

A novidade no grid desta etapa é a chegada da Squadra Martino Uruguai, que contará com dois Alfa Romeo Giulietta pilotados pelos uruguaios Rodrigo Aramendia e Fernando Rama. O primeiro correu em Rivera e fez dupla com Enrique Maglione na prova de Endurance em Interlagos.

O Grande Premio Car One terá premiações especiais para os três maiores pontuadores do fim de semana, com pódio dedicado depois da cerimônia de premiação da corrida 2.

TCR South America – Grande Prêmio Car One - El Pinar – Etapa 5

Sexta-feira, 5 de agosto

15:00 – 15:20 – Shakedown

16:40 – 17:10 – Treino livre 1

Sábado, 6 de agosto

09:00 – 09:30 – Treino livre 2

12:50 – 13:10 – Quali Q1

13:30 – 13:30 – Quali Q2

Domingo, 7 de agosto

09:40 – Corrida 1 (21 voltas ou 30 minutos)

11:40 – Corrida 2 (25 voltas ou 35 minutos)

LISTA DE INSCRITOS

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann – CUPRA TCR

COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande – Honda Civic FK7

#26 Juan Angel Rosso – Honda Civic FK7

TBC – Honda Civic FK2

PMO MOTORSPORT

#07 Fabricio Pezzini – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag – Lynk & Co 03 TCR

TBC – Lynk & Co 03 TCR

PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella– Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione – Peugeot 308 GTI TCR

#87 Franco Farina – Peugeot 308 GTI TCR

CROWN RACING

TBC – Honda Civic FK7

TBC – Honda Civic FK7

SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza – Hyundai Elantra

SQUADRA MARTINO URUGUAY

#27 Rodrigo Aramendia – Alfa Romeo Giulietta

#81 Fernando Rama – Alfa Romeo Giulietta