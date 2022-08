Carregar reprodutor de áudio

O paranaense Pedro Aizza faz este ano sua primeira temporada completa no TCR South America e vem se destacando com três pódios e pontos em todas as provas até aqui. Neste fim de semana (6 e 7), o piloto disputará a quinta etapa de 2022 no autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai, e quer “fazer de tudo” para chegar a sua primeira vitória.

O traçado de 3,496 km e 13 curvas será mais um novo para o piloto de apenas 17 anos. Aizza chega embalado para a disputa, após dois pódios na etapa passada, também no Uruguai, mas na pista de Rivera. O brasileiro andou forte nas duas corridas, chegou a ter chances de vitória e terminou em terceiro nas duas oportunidades.

“El Pinar é mais uma pista que não conheço, como a maioria do calendário. Mas, felizmente, tenho conseguido me desenvolver bem, mesmo nos traçados mais difíceis, como era o de Rivera”, contou.

“A pista de El Pinar parece muito estreia e extremamente técnica, até mais que Rivera, mas estou muito otimista. Como sempre, treinei bastante no simular e quero fazer de tudo para ganhar”, ressaltou o piloto do Hyundai Elantra #35.

“Estamos vindo de bons resultados. Na última corrida ‘batemos na trave’ e chegamos a ter uma boa chance de vitória, mas acabei cometendo um erro, escapei e peguei uma poça d’água, que me atrapalhou. Mas aprendi muito com isso e quero usar toda essa experiência para lutar pela vitória”, finalizou o piloto, que corre pela Scuderia Chiarelli.

Em quatro etapas, Aizza já soma três pódios e segue com 100% de aproveitamento, marcando pontos em todas as corridas realizadas até aqui na temporada 2022. O piloto é o quinto colocado na tabela.

Os treinos livres começarão na sexta-feira (5), com a tomada no sábado e as duas provas no domingo, com suas largadas às 9h40 (ao vivo ESPN 3) e 11h40 (ao vivo ESPN 4).

