Maria Nienkötter, pilota de 18 anos de idade, é a primeira vencedora da seletiva feminina promovida em conjunto pelo TCR South America Banco BRB, Cobra Racing Team e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Com a competição resolvida nos detalhes de critérios de desempate, Nienkötter prevaleceu após o teste de pista realizado na última segunda-feira em Interlagos e a avaliação extra-pista.

Cabe salientar que, conforme exposto desde o anúncio do processo seletivo, o programa visava apurar a competidora que reunisse a mais ampla gama de atributos para desenvolver uma carreira profissional no conceito TCR e não necessariamente a mais veloz em uma volta cronometrada.

A atividade de pista foi coordenada pelo experiente Nonô Figueiredo, chefe da equipe Cobra Racing Team. Além do estafe completo da escuderia, ele mandou para Interlagos o tarimbado piloto Felipe Maluhy, que acumula muita quilometragem com o Audi usado pelas competidoras no teste. Após a atividade de pista, o estafe técnico permaneceu à disposição das três finalistas, para análise dos dados da telemetria e mais intercâmbio de informações sobre o funcionamento do bólido da principal categoria do esporte a motor sul-americano.

“Tivemos uma grata surpresa pela performance das finalistas na pista e pelo interesse demonstrado pelas três no projeto do TCR South America Banco BRB", disse Maurício Slaviero. "A decisão final foi muito difícil, nos detalhes dos critérios de desempate. Agradecemos a participação e compromisso da Kaka, que tem todos os atributos para seguir sua trilha profissional de sucesso na Stock Series".

"Ficamos muito contentes em proporcionar à Maria esta oportunidade, pois é uma jovem que poderá se profissionalizar em nosso campeonato. A Renata também impressionou demais, quem sabe trabalhando junto à CBA, com o envolvimento direto do presidente Giovanni Guerra, conseguimos trazer outra competidora ao grid em 2025?”.

“Tivemos o cuidado de proporcionar às três finalistas as mesmas condições de competir", comentou Nonô Figueiredo. "Todas tiveram mais ou menos o mesmo tempo de pista e pneus novos, no mesmo carro, nas mesmas condições. E realmente a performance entregue pelas três foi muito próxima, tanto que, tecnicamente, todas elas mereceriam a vaga na minha avaliação".

"Não é fácil fazer uma escolha dessa com apenas meio dia de testes e, se tivessem mais tempo de pista, com certeza o resultado final poderia ter sido outro. Com 18 anos de idade, a Maria pode ser um diamante bruto a ser lapidado e isso nos motivou bastante. A Renata também impressionou muito, mostrando ter o necessário para desenvolver uma carreira de sucesso na TCR".

“As três finalistas me surpreenderam positivamente e todas chegaram a tempos de voltas muito parelhos, se aproximando dos tempos de referência que eu havia estabelecido para a atividade", disse Felipe Maluhy. "A postura da Maria foi muito profissional desde o início: ela chegou ao box com um caderno de notas e antes de entrar no carro já apresentou algumas perguntas, quis saber dos detalhes e até da calibragem dos pneus".

"Com pouco tempo de voo nos carros, embora uma carreira de respeito no kart, mostrou rápida adaptação andando no momento em que a pista estava mais quente, então entrou no box e trouxe bons comentários sobre o balanço do carro, pediu para subir a asa a fim de ter um controle melhor. Aí voltou para pista e nos reportou depois o carro um pouco mais dianteiro nos meios das curvas, que era exatamente o que esperávamos com mais asa".

"Aproveitei para ver suas linhas contornando o S do Senna e o Sol e isso me impressionou bastante. Tem talento natural, muita curiosidade e questões técnicas bem detalhadas, de forma que mostrou matéria-prima para se tornar uma pilota profissional no TCR. É importante porém enaltecer também a Kaka e a Renata, pois todas tiveram boas performances. O ideal seria que houvesse mais vagas, pois todas mereceram. Mas o potencial e atitude da Maria fizeram a diferença na minha avaliação".

Além de Maria Nienkötter, participaram da atividade em Interlagos Renata Camargo e Kaka Magno. As duas também impressionaram pela performance e pela conduta com o time dentro e fora da pista, desde o início.

Competidora regular da Stock Series e veterana de duas edições do FIA Motorsport Games, Kaka tem uma carreira já estabelecida no esporte a motor, inclusive com participação em categorias internacionais. Renata também mostrou bom desempenho, de forma a impressionar o estafe técnico da equipe e da categoria.

A seletiva feminina para a temporada 2025 é uma iniciativa inédita no cenário sul-americano, conferindo subsídios de metade dos custos para o campeonato completo do próximo anos. Os benefícios podem atingir R$ 750 mil, o que configura um dos maiores prêmios do esporte a motor no Brasil. Para as temporadas futuras, diante do sucesso da iniciativa em Interlagos, o TCR South America Banco BRB poderá ampliar a iniciativa para pilotas da Argentina e Uruguai.

No último fim de semana, também em Interlagos, foi anunciado outro atrativo pacote para a próxima temporada. O piloto campeão da Turismo Nacional, categoria também promovida pela Vicar, poderá optar por um pacote de subsídios para seja buscando uma carreira profissional pela rota da Stock Series visando acender à Stock Car ou pela rota internacional do TCR South America Banco BRB.

A quinta temporada do campeonato sul-americano tem início nos dias 29 e 30 de março, na Argentina, em praça a ser anunciada posteriormente.

