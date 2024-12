Foi anunciado na sexta-feira (13) o TCR Pro Driver Program, nova porta de entrada para os pilotos brasileiros que visam profissionalizar-se no automobilismo internacional.

Inspirado em iniciativas de sucesso como o Road to Indy, programa que apoia jovens talentos rumo à principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, o programa terá como plataforma a categoria de base brasileira Turismo Nacional (TN) e direcionará o competidor para torneios internacionais promovidos pela TCR em diversos países de todos os continentes.

“Nós já havíamos construído uma “escada”, partindo da Turismo Nacional e Stock Series, rumo à Stock Car Pro Series, principal categoria do Brasil. E decidimos que chegou o momento de oferecer aos jovens talentos a oportunidade de direcionar suas carreiras para competições internacionais, via TCR”, disse Lincoln Oliveira, controlador da Vicar, promotora das quatro categorias do automobilismo.

“Escolhemos como ponto de partida dessa escala a Turismo Nacional, que reúne os carros líderes de vendas no Brasil e que anualmente revela novos talentos para o automobilismo. Nossa previsão é que, com esse projeto, teremos mais pilotos ingressando tanto na TN quanto na TCR, que agora terão a chance de profissionalizar-se internacionalmente”, completou Oliveira.

Base desta escala evolutiva, a Turismo Nacional dará ao campeão 2025 de seu torneio principal, o Overall “A”, a opção de seguir para a Stock Series, optando por buscar uma vaga na Stock Car. Ou ir diretamente para o TCR South America, e assim partir para competições fora do continente no futuro.

Presidente do TCR South America, o argentino Federico Punteri exaltou o novo passo da parceria com a Vicar. “Para nós, esta entrevista coletiva é importante porque reforça a importância do que é o TCR dentro do mundo Vicar”, salientou.

“Somos sua categoria internacional e agora também participamos da escala evolutiva para pilotos de carreira no Brasil, que já havia sido construída pela Vicar, mas com foco somente na Stock Car".

"A novidade que apresentamos hoje dará ao campeão da Turismo Nacional uma nova possibilidade, a de escolher competir no TCR South America. Tudo isso faz parte do crescimento: vamos para nosso quinto ano e o terceiro junto à Vicar. A categoria está cada vez mais sólida, caminhando a passos firmes e, com certeza, diante de um 2025 ainda mais forte e promissor”, acrescentou.

A forma de incentivo será anunciada em conjunto pela Vicar e o TCR ao longo da próxima semana. “Queríamos aproveitar que a Turismo Nacional está competindo aqui em Interlagos neste final de semana para dar essa boa notícia aos pilotos. E ela foi muito bem recebida”, destacou Lincoln Oliveira.

A iniciativa foi bastante elogiada pelos pilotos da Turismo Nacional. Presentes à coletiva desta sexta-feira, Ernani Kuhn e João Cardoso, líderes do campeonato Overall das classes A e B, respectivamente, destacaram o horizonte além das fronteiras que se abrirá a partir de 2025.

“Dou os parabéns à Vicar pela iniciativa porque abre um leque de opções muito importante e interessante para nós da Turismo Nacional. A maioria dos pilotos tem o sonho de correr fora, eu também tenho, e ter a opção de fazer o TCR South America vindo da TN é algo muito bom”, disse Ernani, piloto de 28 anos.

Aos 18 e com uma carreira toda pela frente, João Cardoso já vislumbra novos horizontes partindo da Turismo Nacional. “Considero o TCR uma categoria muito interessante. O incentivo da Vicar ao abrir chances para que o piloto suba da TN para o TCR abre as portas do mundo para nós. É algo muito legal e espero ter essa oportunidade no ano que vem. Parabéns à Vicar por nos permitir ter a possibilidade de vivenciar novos horizontes”, declarou o jovem.