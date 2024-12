É do Brasil! Em meio a uma prova caótica por causa da chuva neste domingo em Rosario, Pedro Cardoso se aproveitou dos problemas dos rivais e fez uma corrida bastante segura para garantir o título do TCR South America 2024, sendo o primeiro brasileiro campeão do certame sul-americano.

Com isso, o brasileiro faz a limpa na categoria em 2024, tendo conquistado também em outubro o título do TCR Brasil.

Com o resultado da corrida 1 deste domingo, Pedro Cardoso assumiu a liderança, chegando a 442 pontos contra 423 de Juan Manuel Casella. Com isso, Pedro precisava apenas de um sexto lugar na segunda prova para ser campeão caso o uruguaio vencesse.

Para a corrida 2, uma mudança nas condições, com uma garoa fina caindo sobre a pista minutos antes da largada. Mesmo assim, os pilotos arriscaram sair de pneus slack. Mas, a volta de aquecimento levou a direção de prova à declarar pista molhada.

Com a inversão do top 10 da classificação, Galid Osman largou da pole, com Casella em segundo e Cardoso apenas em décimo. Casella saiu mal e, com isso, caiu para quarto ainda na primeira curva. No final da primeira volta, Galid liderava com Rosso em segundo e Pernía em terceiro. Casella era o quinto e Cardoso, em uma prova cautelosa, era apenas o 13º.

Só que a chuva veio com tudo após cinco minutos de prova, criando problemas para todo mundo que largou de slick. O SC precisou ser acionado porque os pilotos estavam escorregando e escapando da pista.

Mesmo com o SC na pista, o caos seguia, com Pezzini e Maglione se encontrando na pista e com ambos terminando fora. A 18min, ainda com o carro de segurança na pista, Yannantuoni liderava, com Rosso em segundo, Casella em terceiro, Rossi em quarto e Galid em quinto, enquanto Cardoso subia para sexto.

A bandeira verde voltou a 14min do fim, com Rossi pressionando Casella pela terceira posição, e conseguindo, deixando o uruguaio para ser pressionado por Galid. Sem rendimento, Casella foi caindo pelo grid, perdendo mais posições para Galid e Cardoso, deixando o brasileiro com as duas mãos na taça.

Com oito minutos para o fim, Yannantuoni liderava com 1s8 para Rossi, que tinha Galid em terceiro e Cardoso em quarto, tendo aproveitado o erro de Rosso. Já Casella era apenas o décimo.

Pra piorar a situação de Casella, o uruguaio ainda viu uma das rodas de seu carro se soltar a quatro minutos do fim. Isso abriu caminho inclusive para uma dobradinha brasileira, com Rapha Reis em condições de brigar pelo vice-campeonato.

No final, Matías Rossi se sobressaiu neste caos para garantir a vitória, com Fabián Yannantuoni em segundo. Rapha Reis completou o pódio. Pedro Cardoso foi o quarto, mais do que suficiente para garantir o título da temporada 2024, com Juan Ángel Rosso fechando o top 5.

