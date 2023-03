TCR SA: Rapha Reis faz a pole da etapa de Córdoba

Carregar reprodutor de áudio

Após a chuva e neblina que dominaram a manhã, o TCR South America realizou na tarde deste sábado a sessão classificatória da primeira etapa da temporada 2023 sob um forte sol na Argentina. E teremos uma pole brasileira em Córdoba, com Rapha Reis sendo o mais rápido do quali.

Reis dominou a sessão, ficando com a primeira posição em ambas as etapas. Na primeira, realizada com todos os 22 pilotos do grid, ele marcou um tempo de 01min33s900, mais de meio segundo à frente de outro brasileiro, Galid Osman. Bernardo Llaver completou o top 3.

Na sequência, os doze mais rápidos partiram para a disputa da pole position. Reis não somente manteve a ponta como também melhorou sua marca em meio segundo: 01min33s400. O segundo colocado, Ignacio Montenegro, ficou a mais de 0s6 de distância, enquanto Galid foi o terceiro, à frente de Llaver, enquanto Fabian Yannantuoni completou o top 5.

O TCR South America volta à pista de Córdoba no domingo para as duas corridas válidas pela etapa inaugural da temporada 2023. A primeira acontece às 9h e a segunda às 12h45, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o grid de largada da etapa de Córdoba do TCR South America:

1 – Raphael Reis

2 – Ignacio Montenegro

3 – Galid Osman

4 – Bernardo Llaver

5 – Fabian Yannantuoni

6 – Fabricio Pezzini

7 – Rafael Suzuki

8 – Juan Ángel Rosso

9 – Walter Hernández

10 – Fábio Casagrande

11 – Frederick Balbi

12 – Juan Manuel Casella

13 – Pedro Cardoso

14 – Manuel Sapag

15 – Diego Nunes

16 – Enrique Maglione

17 – Gonzalo Alterio

18 – Pablo Otero

19 – Adalberto Baptista

20 – Guilherme Reischl

21 – Diego Gutierrez

22 – Juan Pablo Bessone

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: