Carregar reprodutor de áudio

A segunda temporada do TCR South America chega ao seu fim de semana decisivo com a etapa de San Juan, no interior da Argentina. A cidade fica localizada em um vale fértil dentro de uma área montanhosa rochosa, 600 metros acima do nível do mar.

E é sede de uma das mais modernas e novas pistas do país: o Circuito San Juan Villicum, com 4.254 metros e 11 curvas. É neste palco que Raphael Reis, terceiro colocado no campeonato, vai brigar pelo título fora de casa, contra dois pilotos argentinos.

Raphinha está 87 pontos atrás do líder Fabrício Pezzini, que corre com um Lynk & Co da PMO Motorsport, e 44 atrás do vice Juan Angel Rosso, com um Honda Civic Type R da Scuderia Martino. Estarão em jogo na etapa de San Juan 96 pontos.

É uma tarefa complicada, claro, mas o brasiliense do Cupra Leon #77 da W2 ProGP não jogou a toalha. Ele jogou com a estratégia em Buenos Aires, penúltima rodada do campeonato, para chegar à decisão com o mínimo de lastro possível em seu carro. A ideia no circuito de Villicum é ser agressivo do início ao fim e partir para tentar a vitória nas duas corridas do domingo. Ou seja: fazer o que está ao seu alcance para se manter vivo.

Esta é a temporada de estreia do Cupra Leon da W2 ProGp. Na etapa de abertura do campeonato, no Velocitta, Reis fez a pole, venceu a corrida 1 e foi terceiro na segunda prova. Na sequência do campeonato a equipe mostrou velocidade e conquistou mais dois terceiros e um segundo lugar com o campeão de 2018 da Stock Light. Na etapa passada, em Buenos Aires, Raphinha venceu a segunda corrida do domingo, a mais longa do dia e se manteve vivo na briga pelo título.

A etapa decisiva de San Juan do TCR South America terá uma classificação na tarde de sábado. As duas corridas serão disputadas na manhã de domingo: a primeira, às 9h12 (de Brasília) e a segunda, às 12h12. As provas terão transmissão pelos canais ESPN/Star+.

"Tomara que a boa energia da vitória de Buenos Aires siga para San Juan. Vou para a última etapa em terceiro no campeonato e 96 pontos estarão em disputa. É um campeonato com muitas peculiaridades. A etapa final começou já na classificação em Buenos Aires. Optamos por não acelerar tudo lá para que a gente pudesse ir leve para a decisão do campeonato e ter uma boa performance. A expectativa para o fim de semana é muito boa. Vamos ver se tudo vai dar certo", disse Reis.

Programação:

Sexta-feira, 7 de outubro:

14h30 – Shakedown

17h00 – Treino livre 1

Sábado, 8 de outubro:

10h00 – Treino livre 2

14h10 – Classificação

Domingo, 9 de outubro:

09h12 – Corrida 1 (13 voltas ou 30 minutos)

12h12 – Corrida 2 (16 voltas ou 35 minutos)

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music