A última etapa definirá o campeão de 2022 do TCR South America

A temporada de 2022 do TCR South America terá sua última etapa no circuito internacional de San Juan Villicum, onde estará em jogo a única coroa disponível, a de campeão de pilotos. Há algumas semanas, em Buenos Aires, foram definidos os campeões por equipes e da Copa Trophy, onde a PMO Motorsport com Lynk & Co se sagrou campeã e Fábio Casagrande ficou com o título na sua categoria.

O campeonato de pilotos tem três postulantes ainda com chances matemáticas de chegar lá. O mais distante é o brasileiro Raphael Reis com a CUPRA da W2 Pro GP que, após o descarte obrigatório que tinha que ser feito pelo regulamento da categoria, aparece com 87 pontos de desvantagem para Fabricio Pezzini, tendo ao todo 96 pontos em disputa em San Juan. O outro que enfrentará o piloto da Lynk & Co. será o argentino Juan Ángel Rosso que está 43 pontos atrás do líder.

À frente da tabela geral está o Fabricio Pezzini que acumulou ao longo do ano 441 pontos, depois de ter descartado 24 de seu quinto lugar na segunda corrida de El Pinar (Uruguai). A pontuação elevada descartada por Pezzini mostra o desempenho do piloto argentino na temporada.

Também será a vez da estreia de Figgo Bessone a bordo de um novo Peugeot 308 TCR. O mais novo da família vai estrear na categoria onde também participaram Ernesto (pai) e Juan Pablo (irmão). Da mesma forma, será a estreia como titular do argentino Matías Milla no comando de um Alfa Romeo Giulietta da Squadra Martino Uruguai e a presença de Walter Hernández no Hyundai Elantra do brasileiro Pedro Aizza, que não poderá estar presente.

O último encontro do calendário de 2022 do TCR South America expõe o grande crescimento da categoria. Com oito marcas diferentes e pilotos de quatro nacionalidades, San Juan Villicum espera ter duas corridas atraentes que definirão nada mais nada menos que o campeão da temporada.

A atividade começará na sexta-feira com o shakedown e o primeiro treino, continuará no sábado com novo treino e classificação. Domingo, serão duas provas para conhecer o grande campeão da temporada de 2022.

CRONOGRAMA – ETAPA 8 – AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM

SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2022

14h30 às 14h50 – Shakedown

17h00 às 17h30 – Treino Livre 1



SÁBADO, 8 DE OUTUBRO DE 2022

10h00 às 10h30 – Treino Livre 2

14h10 às 14h30 – Classificatório (Q1)

14h40 às 14h50 – Q2 (12 melhores)



DOMINGO, 9 DE OUTUBRO DE 2022

08:52 – Abertura de Box

09:02 – Fechamento de Box

09:04 – Placa de 5 minutos

09:09 – Volta de apresentação

09:12 – Corrida 1 (13 voltas ou 30 minutos)

09:42 – Chegada da corrida 1

09:45 – Pódio Corrida 1

11:52 – Abertura de box

12:02 – Fechamento de box

12:04 – Placa de 5 minutos

12:09 – Volta de apresentação

12:12 – Corrida 1 (16 voltas ou 35 minutos)

12:47 – Chegada da corrida 2

12:50 – Pódio Corrida 2



LISTA DE INSCRITOS

W2 PROGP

#77 Raphael Reis (BRA) – CUPRA TCR

TBC – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

TBC – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#22 Gabriel Lusquiños (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande (BRA) – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso (ARG) – Honda Civic FK7

#14 Matias Cravero (ARG) – Honda Civic FK7



PMO MOTORSPORT

#7 Fabricio Pezzini (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#5 Marcio Basso (BRA) – Lynk & Co 03 TCR*



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione (URU) – Peugeot 308 GTI TCR*

#87 Franco Farina (ARG) – Peugeot 308 GTI TCR

#4 Figgo Bessone (ARG) – Peugeot 308 GTI TCR



SCUDERIA CHIARELLI

#85 Walter Hernandez (ARG) – Hyundai Elantra



SQUADRA MARTINO URUGUAI

#8 Matías Milla (ARG) – Alfa Romeo Giulietta

TBC – Alfa Romeo Giulietta



TOYOTA GAZOO RACING LATIN AMERICA

#32 Jorge Barrio (ARG) – Toyota Corolla GRS



FDC

#18 Javier Scuncio (CHI) – Hyundai i30



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 8

SÁBADO, 8 DE OUTUBRO

Qualificação 17:00 ao vivo na TCR TV (Brasil, Uruguai e região).



DOMINGO, 9 DE OUTUBRO

Corrida 1 09:00 ao vivo no Canal 13 (Argentina), Star+ (Brasil) e TCR TV (região).

Corrida 2 12:00 ao vivo no TyC Sports (Argentina), ESPN4 (Brasil) e TCR TV (região).



Corrida 1 e 2

11:00 – 13:00 VTV (Uruguai)

