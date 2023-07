TCR Brasil faz primeira etapa de sprint em Rivera, no Uruguai

Após a etapa inaugural do TCR Brasil com a prova de endurance no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, o mais novo campeonato nacional de automobilismo para carros de tração dianteira chega à segunda etapa, no Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, Uruguai. Será a primeira vez do formato de sprint, com duas corridas curtas na manhã de domingo.

Assim como em Interlagos, o TCR Brasil correrá em conjunto com o TCR South America. A etapa também contará com duas categorias locais como eventos-suporte: o Superturismo e os Superescarabajos. No campeonato, após uma etapa, os brasileiros Galid Osman e Felipe Lapenna (que correram em dupla em Interlagos) estão na liderança com 40 pontos, seguidos por Raphael Reis e Jorge Barrio, com 38. O uruguaio Juan Manuel Casella e Gaetano di Mauro vêm em terceiro, com 35. Apenas Osman, Reis e Casella participam da etapa em Rivera.

Neste fim de semana, serão 18 carros na pista no total, sendo que 13 estão inscritos também pelo TCR Brasil. Localizado a noroeste das cidades de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil) e próximo à fronteira entre os dois países, o circuito de 3.080 metros possui 15 curvas, setores rápidos e algumas elevações que o tornam muito atraente para a pilotagem.

O cronograma será dividido em três dias. Na sexta-feira, haverá um shakedown e, no sábado, serão realizados dois treinos livres e a classificação. No domingo, as duas corridas serão realizadas, uma pela manhã e outra ao meio-dia, ambas com transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Star+.

Lista de Inscritos para a etapa do TCR Brasil:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

Cobra Racing Team – Toyota

#70 Diego Nunes (BRA)

#10 Adalberto Baptista (BRA)*

Squadra Martino – Honda

#34 Fabio Casagrande (BRA)*

#23 Ignacio Montenegro (ARG)

#15 Enrique Maglione (URU)*

#60 Juan Manuel Casella (URU)

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA)

PMO Racing – Peugeot

#37 Guilherme Reischl (BRA)

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA)

Paladini Racing – Toyota/Audi

#2 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

* Copa Trophy

Cronograma – TCR Brasil - Etapa 2 – Rivera, Uruguai

Sexta-feira, 21 de julho:

16:05 – Shakedown

Sábado, 22 de julho:

10:10 – Treino livre 1

12:20 – Treino livre 2

16:00 – Classificação (Q1)

16:45 – Classificação (Q2 – 12 melhores)

Domingo, 23 de julho:

09:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)