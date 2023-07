Após uma passagem eletrizante por Interlagos, o TCR South America volta ao Uruguai, em sua primeira passagem pelo país no ano, com a quinta etapa da temporada 2023 no circuito de Eduardo Prudêncio Cabrera, em Rivera. A quinta data do calendário promete muitas emoções com a segunda disputa do TCR Brasil.

O fim de semana em Rivera começa com um shakedown na sexta-feira e atividades concentradas no sábado (treinos livres e classificação) e as duas corridas no domingo.

Assim como na etapa de Interlagos, as duas corridas do fim de semana valem também para a disputa do TCR Brasil. Os pilotos optam por se inscrever para o TCR South America, o TCR Brasil ou ambos os certames.

Após a passagem por Interlagos, Ignacio Montenegro se mantém na liderança, mas viu sua vantagem cair drasticamente. O argentino soma 185 pontos contra 168 do brasileiro Raphael Reis. Em terceiro está o uruguaio Juan Manuel Casella, com 157. Outro argentino, Bernardo Llaver, é o quarto com 151, enquanto Galid Osman completa o top 5 com 150.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 16h05 - Treino Livre 1 Sábado 10h10 - Treino Livre 2 Sábado 12h20 - Classificação Sábado 16h TCR TV Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 09h10 ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 12h55 ESPN 4, Star + e TCR TV

