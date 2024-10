A primeira vitória na temporada 2024 e, de quebra, a manutenção das chances para o bicampeonato do TCR Brasil: foi assim o sábado de Galid Osman no CUPRA Leon VZ TCR #28 da equipe W2 ProGP. O brasileiro assumiu a ponta na largada e segurou a primeira posição até a bandeirada final. O argentino Juan Ángel Rosso, com o Toyota Corolla GRS TCR #16 da Paladini Racing, terminou em segundo e também se manteve na briga pelo título.

Outro destaque do dia foi Pedro Cardoso. O brasiliense mostrou grande maturidade e saiu de último para terminar em quarto, numa das mais marcantes escaladas nos dois anos de história do campeonato. O piloto do Peugeot 308 TCR #43 da PMO Racing carregou punições desde a etapa passada e ainda teve que trocar o motor de seu carro, mas foi agressivo e preciso durante todo o sábado.

O sentimento ruim ficou para Raphael Reis, o único piloto do grid a competir em todas as corridas da história do campeonato. Líder do campeonato antes da largada, o brasiliense largou em quinto, foi tocado na primeira volta, tratou de recuperar terreno, mas novamente foi tocado no fim da corrida forçando o CUPRA #77 a se recolher para os pits antes da bandeirada. Na Copa Trophy, vitória de Marcos Regadas.

Com o resultado da corrida, Rosso assumiu a liderança do campeonato com 241 pontos, seguido por Cardoso, com 239. Reis é o terceiro com 224, seguido por Osman com 215. Matías Rossi é o último piloto com chances matemáticas, com 204. Vale lembrar que 40 pontos ainda estão em jogo na corrida 2.

O TCR Brasil usa a configuração número 9 do Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Em sentido horário, o circuito tem 3.353 metros de extensão, com dez curvas. Ele tem um primeiro setor muito rápido, com duas retas e uma curva de raio longo. Na sequência, um miolo travado para voltar à reta dos boxes. Um traçado extremamente seletivo e variado para a decisão da temporada 2024 da categoria.

As atividades na pista do fim de semana seguem na manhã deste domingo, com a segunda corrida da decisão do campeonato, que encerra o cronograma da etapa. O Motorsport.com faz a cobertura completa e transmite ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

A corrida

Rossi ficou parado no grid e não conseguiu sair para a volta de apresentação. Quando a luz vermelha apagou, determinando o início da prova, o pole Regadas não reagiu tão bem quanto Osman e Rosso.

Na saída da curva 1, Reis foi tocado para fora da pista. Ao término da primeira volta, a liderança era de Galid, seguido por Rosso, Regadas e Juan Manuel Casella. Pedro Cardoso escalou do fundo do grid para 11º na volta inicial.

Na volta 3, Regadas era pressionado por Casella. Cardoso já aparecia em nono. A pressão do uruguaio surtiu efeito na volta 5. Enquanto isso, Galid tinha margem de cerca de 3s sobre Rosso, que tinha quase 1s de vantagem para Casella. Regadas sustentava a última posição do top 5, focado em sua missão de vencer na Trophy.

E Cardoso mantinha sua escalada ao passar Thiago Vivacqua, avançando para sexto. Na metade da corrida, Casella alcançou Rosso e abriu ataque ao Toyota. Regadas tentava acompanhar à distância, mas era novamente Cardoso o mais veloz da pista, buscando seu companheiro da PMO Racing.

Quando a regressiva apontava menos de 4 minutos para a abertura da volta final, Galid conseguiu um refresco na defesa da liderança. Da mesma maneira, Rosso tinha essa diferença para Casella. E este 0.8s para Cardoso, o maior escalador do dia.

Na volta 22, o que estava difícil para Reis ficou ainda mais complicado. Ele atacou José Maria López pelo 11º lugar e os carros fizeram contato. O CUPRA #77 apareceu fumando algumas curvas mais tarde e foi forçado a recolher para o box da W2 ProGP.

Com autoridade, Galid levou o CUPRA #28 na ponta até a bandeirada para vencer em Buenos Aires, ganhando pela primeira vez no ano. Rosso terminou em segundo, com Casella em terceiro. Cardoso completou o top 4. Em quinto, Regadas venceu na Trophy.

Classificação do TCR Brasil:

1 – Juan Ángel Rosso – 241 pontos

2 – Pedro Cardoso – 239

3 – Raphael Reis – 224

4 – Galid Osman – 215

5 – Matías Rossi – 204

6 – Juan Manuel Casella – 188

7 – Rafael Suzuki – 165

(Em negrito e itálico, pilotos com chance de título)

