Pole 'caseira' no TCR South America! Matias Cravero fez o tempo mais rápido na classificação com 1m18s223 e larga da primeira colocação no grid. Leonel Pernia, Juan Casella, Pedro Cardoso e Matias Rossi foram os cinco primeiros colocados.

Q1

A primeira parte da classificação contou com 20 minutos para os pilotos fazerem seus principais tempos e entrar na lista dos 12 mais rápidos que avançam à disputa da pole. Um momento inusitado da sessão foi quando o mexicano Cosio apareceu com o para-brisa quebrado, mas sem nenhum outro lugar no carro danificado.

Ao fim, avançaram Pernia, Casella, Reis, Cardoso, Cravero, Fontana, Rosso, Rossi, Suzuki, Osman, Regadas e Casagrande.

Q2

O início da última parte da classificação aconteceu de forma tranquila, mas quando o relógio marcava 6 minutos e 48 a bandeira vermelha foi agitada após Fontana perder a frente do carro e ir para brita, paralisando a sessão.

A paralisação não demorou muito e menos de cinco minutos depois, os carros já estavam na pista novamente. Neste momento, a pole provisória estava com Cravero. No fim, a primeira posição no grid ficou com mesmo com Cravero.

Resultado

1 - Juan Casella

2 - Pedro Cardoso

3 - Matias Rossi

4 - Raphael Reis

5 - Juan A Rosso

6 - Rafael Suzuki

7 - Galid Osman

8 - Marcos Regadas

9 - Fabio Casagrande

10 - Enrique Maglione

11 - Thiago Vivacqua

12 - Marcio Basso

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!