Uma nova etapa do TCR South America Banco BRB será realizada no próximo fim de semana no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires. A oitava etapa da categoria fará parte do Festival Sul-Americano de Velocidade onde correrão o TCR Brasil Banco BRB, o F4 Brasil BRB, a Fórmula Nacional e os 200 km. do TC 2000.



As atividades de pista da categoria terão início na quinta-feira com o shakedown e treinos dos pilotos da Copa Trophy. Sexta-feira será tempo de treinos livres e no sábado os primeiros pontos em jogo começarão com a classificação e a primeira corrida do fim de semana. Domingo terá apenas a corrida principal.

Diferentemente de outras provas do TCR South America Banco BRB, em Buenos Aires a primeira corrida será a mais longa do final de semana, que terá o grid invertido dos dez primeiros da classificação. No domingo, o pole largará da posição de honra na prova que mais pontos dá no regulamento da categoria.



Buenos Aires terá novidades em relação aos pilotos. José María López, tricampeão mundial do WTCC, fará sua estreia no conceito TCR. “Pechito” López junta-se ao Toyota Team Argentina ao lado de Matías Rossi. Será também a entrada de um novo país no Sul-Americano com a chegada do México no carro comandado por Jake Cosío. O mexicano que hoje faz parte da Nascar México correrá com um Toyota Corolla da Paladini Racing.



A data do TCR South America Banco BRB em Buenos Aires é uma das mais esperadas pelos pilotos. O “Coliseu Portenho” e Interlagos são os autódromos que já sediaram a Fórmula 1 e que são reconhecidos em todo o mundo.



Nesta ocasião, a categoria sul-americana correrá no circuito 9 com 3.353 metros, com um primeiro trecho de pura velocidade e curvas rápidas, e uma parte mais travada para finalizar na descida do slide e do gancho. Uma pista desafiadora para todos os pilotos.

Confira a lista de inscritos da etapa do TCR South America:

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#2 Marcio Basso (BRA) *

COBRA RACING

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B

SQUADRA MARTINO

#38 Matías Cravero (ARG)

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

PMO RACING

#44 Leonel Pernía (ARG)

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#27 Marcos Regadas (BRA) * B

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

TOYOTA TEAM ARGENTINA

#17 Matías Rossi B

#42 José María López

PALADINI RACING

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#51 Jake Cosío (MEX)

#73 Diego Gutierrez (ARG) *

SQUADRA MARTINO RACING

#47 Norberto Fontana

B = TCR Brasil Banco BRB

* = Copa Trophy

