TCR South America: Casella vence e Cardoso é campeão do TCR Brasil

Na manhã deste domingo, foi realizada a corrida 2 do TCR South America / TCR Brasil em Buenos Aires, no circuito Oscar y Juan Gálvez. E a disputa derradeira deste fim de semana na categoria continental consagrou Juan Casella como vencedor da prova e Pedro Cardoso como campeão do TCR Brasil 2024.

Casella, do Uruguai, consolidou liderança no início e segurou pressão de Matías Craveiro, triunfando na capital da Argentina, com Leonel Pernía completando o top 3. Pedro Cardoso, por sua vez, cruzou a linha de chegada em quarto, fazendo o suficiente para conquistar o título do torneio Brasil do TCR.

Quem 'fechou' o top 5 foi Juan Ángel Rosso, que chegou à frente de Matías Rossi. O brasileiro Raphael Reis foi o sétimo, superando o compatriota Rafael Suzuki. Enrique Maglione e Galid Osman completaram o top 10, respectivamente.

Veja como foi a prova 2 do TCR South America / TCR Brasil em Buenos Aires