É hora de acelerar! O TCR South America realiza neste fim de semana a antepenúltima etapa da temporada 2024, e a passagem por Buenos Aires promete grandes emoções, com a coroação do grande campeão do TCR Brasil.

Acompanhando a Stock Car, a F4 Brasil e outras categorias no Festival Sul-Americano de Velocidade, o TCR realiza a oitava de dez etapas da temporada 2024 com o retorno do TCR Brasil, que está em pausa desde a prova conjunta com o TCR World Tour em julho no Autódromo de Interlagos.

O campeonato brasileiro do conceito TCR faz neste fim de semana a sexta e última etapa da temporada, e nada mais nada menos que nove pilotos chegam a Buenos Aires na briga pelo título. São 85 pontos em jogo no fim de semana, sendo 10 pela classificação, 40 na corrida 1 e 35 na corrida 2.

Com os descartes aplicados, Rapha Reis lidera com 213 pontos, seguido de Juan Ángel Rosso e Pedro Cardoso empatados com 208 cada. Ainda na disputa temos Matías Rossi (186), Galid Osman (179), Digo Baptista (158), Juan Manuel Casella (151), Rafael Suzuki (145) e Fabián Yannantuoni (142).

Já na classificação do TCR South America temos Pedro Cardoso na liderança com 330 pontos, apenas oito a mais que Rapha Reis. Juan Manuel Casella é o terceiro com 290, enquanto Juan Ángel Rosso, com 285, e Matías Rossi, com 256, completam o top 5.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às corridas do fim de semana.

Confira a programação do TCR South America em Buenos Aires:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Quinta-feira 13h35 - Treino Livre 1 Sexta-feira 12h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h55 - Classificação Sábado 13h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Sábado 16h35 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 10h20 Motorsport.tv Brasil

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!