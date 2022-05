Carregar reprodutor de áudio

Com recorde de 19 carros na disputa, o TCR South America teve seu grid de largada para a segunda etapa da temporada 2022 definido, neste sábado (30), no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Após a etapa inaugural no formato sprint, desta vez, os competidores entram na pista para a primeira etapa endurance, com os pilotos correndo em dupla.

Titular do Hyundai Elantra #35, o paranaense Pedro Aizza vai dividir a pilotagem com o conterrâneo Rodrigo Sperafico.

Neste sábado, o classificatório foi dividido em dois grupos. No primeiro, os pilotos convidados foram para a pista e Sperafico registrou o nono tempo. Em seguida, hora dos titulares acelerarem e Aizza ficou com a quinta marca.

No combinado dos tempos, a dupla terminou em sétimo, sua posição no grid. A prova deste domingo (1º) terá sua largada às 9h40.

“Conseguimos uma volta boa, mas daria para ter sido até um pouco melhor, pois fui um pouco atrapalhado”, explicou Aizza.

“Foi uma classificação disputada, com muitos carros na pista, procurando fazer sua volta e isso dificultou para achar um espaço legal. Acho que acabamos perdendo uns dois, três décimos na minha última volta, com um carro que estava mais lento e acabou freando na minha frente. Se isso não tivesse acontecido, acho que daria para ficar em segundo no meu grupo. Mas, no geral, acho que conseguimos um bom tempo”, continuou.

Aizza marcou pontos nas duas provas da primeira etapa, disputada no Velocitta, e mantém a confiança para a corrida deste domingo em Interlagos.

“Nosso carro está muito bem. Estou confiante e o Rodrigo também. Vamos brigar por um bom resultado”, afirmou o piloto, que também celebrou o recorde de 19 carros e 38 pilotos inscritos em Interlagos.

“Acompanho o TCR South America desde o ano passado, quando eles começaram por aqui, e sei que é uma categoria que promete muito. No exterior, ela já é bem consolidada e está crescendo aqui também. Fico muito feliz por estar fazendo parte desta história”, completou.

Sperafico também celebrou a experiência de acelerar um TCR pela primeira vez e está animado.

“Gostei muito do carro e tem uma tecnologia incrível. É minha primeira experiência e fui para o classificatório usando pela primeira vez os pneus novos. Acho faltou acreditar um pouco mais no carro, porque eu não o conhecia ainda 100%”, contou.

“Mas o Pedro fez um ótimo trabalho e acho que conseguimos encontrar um bom equilíbrio. Agora vamos tentar buscar um pódio amanhã. Espero poder ajudar a equipe a sair daqui com um bom resultado”, finalizou Sperafico.

Os melhores no grid de largada em Interlagos (somando os tempos dos dois pilotos):

1. R.Reis / Lima (Bra) Cupra 3min24s050

2. Rosso / Risatti (Arg) Honda Civic a 0.665

3. Pezzini / Merlo (Arg) Lynk & CO a 0.793

4. Sapag / Ciarrocchi (Arg) Lynk & CO a 0.973

5. Lusquinos / Genz (Bra) Honda Civic a 1.451

6. Casagrande / Lambiris (Bra) Honda Civic a 1.526

7. Aizza / Sperafico (Bra) Hyundai Elantra a 1.614

8. Farina / Iansa (Arg) Peugeot 308 TCR a 2.480

9. Okulovich / Bessone (Arg) Peugeot 308 TCR a 3.086

10. Figueiredo / Bassani (Bra) Audi RS3 a 3.145

