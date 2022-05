Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da temporada de 2022 do TCR South America aconteceu no lendário traçado de Interlagos no domingo (1º). A primeira rodada da Endurance contou com um recorde de 19 carros inscritos e 38 pilotos de três nacionalidades diferentes.

A dupla formada por Fabricio Pezzini e Javier Merlo, que largou da terceira colocação, venceu a corrida deste fim de semana da categoria. Pedro Aizza e Rodrigo Sperafico ficaram com a segunda colocação, seguidos da dupla Juan Angel Rosso e Ricardo Risatti.

Com os resultados, Pezzini assume a liderança do campeonato.

A corrida

Dupla de Raphael Reis, Guga lima fez uma boa largada e se sustentou na ponta. Manuel Sapag, que largou em quarto, ganhou duas posições e garantiu a segunda posição logo na primeira volta. Fabricio Pezzini se manteve em terceiro.

Pedro Aizza, que partiu da 7ª posição, fez uma ótima largada e se colocou em quarto enquanto Bia Figueiredo era a sétima colocada.

Depois de algumas disputas, Pezzini saltou para segunda posição e 'empurrou' Sapag para terceiro. Em seguida, Pezzini completou uma manobra de ultrassagem sobre Sapag para se colocar na terceira colocação.

Enquanto isso, Guga Lima abria 3s de vantagem sobre o segundo colocado Fabricio Pezzini.

Na oitava volta, Pezzini encostou em Guga Lima e colocou pressão no piloto convidado para tentar garantir a liderança da corrida. Aizza se sustentava em terceiro, seguido de Sapag.

Na freada do 'S do Senna', Pezzini atacou Guga Lima e ultrapassou a dupla de Raphael Reis para garantir a primeira posição.

Com 20 minutos de prova, Pedro Aizza se aproximava do segundo colocado Guga Lima. O jovem de 17 anos, que vinha forte, 'atacou' o Cupra #77 e garantiu a segunda posição, atrás de Pezzini.

Logo depois, Rissati passou Sapag e se colocou em quarto.

Com 30 minutos transcorridos, os carros começaram a ir para os boxes para fazer a troca de pilotos. Pezzini foi o primeiro a fazer a parada.

Faltando 15 minutos para o encerramento da corrida, a dupla argentina Fabricio Pezzini/Javier Merlo seguia na ponta, seguido de Rosso/Risatti. Raphael Reis e Guga Lima completavam o top3. Logo atrás, Aizza e Sperafico ocupavam a quarta colocação, seguidos de Sapag e Ciarrocchi.

Em seguida, Sperafico ultrapassou Reis para se colocar no terceiro lugar do pódio.

Rosso chegou a segurar a segunda posição em algumas voltas, mas com um ritmo muito bom Sperafico acatou o piloto argentino e completou a manobra para garantir a segunda posição.

O pole Raphael Reis perdeu a quarta posição para Ciarrocchi faltando 4 minutos para o fim da corrida.

A ordem se manteve até o final e a dupla formada por Pezzini e Merlo confirmou a vitória na segunda etapa da temporada em Interlagos. Com os resultados, Pezzini assume a liderança do campeonato.

