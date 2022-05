Carregar reprodutor de áudio

Raphael Reis e Gustavo Lima dominaram as ações deste sábado no TCR South America, em Interlagos. A dupla do carro #77 cravou a pole position para a corrida de Endurance com mais de três décimos de vantagem para o segundo colocado.

Com o resultado Raphael Reis conquistou 16 pontos na classificação e amplia a liderança do campeonato.

Guga Lima abriu as atividades do classificatório para a equipe W2 Pro GP e na sua primeira volta rápida cravou a melhor marca entre os pilotos convidados. Faltando nove minutos para o fim um concorrente assumiu a ponta.

No minuto final da sessão Guga Lima melhorou seu tempo e fechou a primeira parte do classificatório com a primeira colocação, dois décimos mais rápido que o segundo colocado.

“Minha saída foi boa, confirmou o que fizemos nos treinos. Acho que minha volta poderia ter sido até um pouco melhor porque eu cometi um pequeno erro na curva da Junção. Mas estamos felizes com o resultado, ser o primeiro colocado entre os convidados era o que queríamos", disse Guga Lima.

Na sequência Raphael Reis levou o Cupra Leon #77 para a pista e assim como seu parceiro cravou a melhor marca logo no início. Os demais pilotos ainda se aproximaram do tempo de Reis, mas em sua última tentativa cravou a 1min41s779, melhor marca do fim de semana em Interlagos.

Na soma dos tempos Raphael Reis e Gustavo Lima garantiram a pole com mais de 3 décimos de vantagem para Juan Angel Rosso e Ricado Rissati.

“Tivemos até agora um fim de semana muito bom, a equipe tem feito um grande trabalho e o Guga trouxe muita experiência para o time. Conseguimos desenvolver bem o carro, nos preocupamos em deixar o carro bem equilibrado tanto para o quali quanto para a corrida”, disse Reis.

A corrida de duplas terá uma hora de duração, Reis e Lima terão o desafio de manter o ritmo mostrado neste sábado e manter o equipamento em perfeitas condições até a bandeira quadriculada.

A etapa de Endurance do TCR South America acontece neste domingo às, 09h40, com transmissão ao vivo pela ESPN 3.

