Uma etapa complicada para Raphael Reis no TCR South America no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai. Um furo no radiador do CUPRA #77 logo no início da primeira corrida do domingo complicou a vida do brasiliense na sexta etapa do campeonato, a primeira das duas realizadas em conjunto com o TCR World Tour na América do Sul. Na segunda prova, ele ainda conseguiu minimizar os danos ao chegar na sexta posição e ver Nacho Montenegro, líder do campeonato e vencedor da corrida 1, abandonar com uma roda solta.

De positivo, o fato de que Raphael Reis voltou a medir forças com os melhores pilotos do conceito TCR no mundo na etapa conjunta com o TCR World Tour no Uruguai, após uma boa participação no FIA Motorsport Games em 2022, realizado no circuito de Paul Ricard, próximo a Marselha, na França. Ele representou o país na ocasião por ser o melhor piloto brasileiro no TCR South America e andou muito bem na disputa contra os pilotos do campeonato mundial.

Apesar disso, os 3.120 metros de extensão do Autódromo Victor Borrat Fabini não foram bons para Raphael Reis na disputa do campeonato do TCR South America. Os resultados deste domingo o jogaram para a quarta posição da tabela, atrás de Montenegro, Juan Manuel Casella e Bernardo Llaver. A vantagem do argentino na liderança também aumentou de 44 para 72 pontos. Mas ainda faltam quatro etapas para o fim do campeonato, sendo que cada piloto pode descartar seu pior resultado.

Neste domingo, Reis era o 17º no grid de largada da primeira corrida. Ele chegou a perder uma posição na primeira volta, caindo para 18º, mas no complemento da terceira, o piloto do CUPRA #77 recolheu o carro para os boxes com sérios problemas mecânicos: uma peça de outro carro acabou furando o radiador do brasiliense e forçou o abandono logo no início.

Com o carro consertado para a segunda corrida, Rapha partiu da 17ª posição no grid tentando minimizar os danos. O brasiliense ganhou uma posição na primeira volta, subindo para 16º. Na 12ª volta, Nacho Montenegro, líder do campeonato, teve a roda dianteira esquerda solta e abandonou. Com isso, o piloto do CUPRA #77 ganhou mais um posto e assumiu a 15ª na geral, na qual terminou a corrida. Entre os carros do TCR South America, Raphael Reis terminou em sexto.

"Foi um dia bastante complicado”, disse Rapha. “Infelizmente não foi o domingo que a gente esperava. Na primeira corrida, uma chapa de um algum outro carro voou e acabou batendo e furando meu radiador. Tive de abandonar. E na segunda conseguimos avançar na corrida, ganhamos algumas posições. É isso, era tentar ter o menor dano possível. Semana que vem tem outra corrida e vamos buscar o máximo possível de pontos."

O próximo encontro do TCR South America será no Autódromo Internacional José Carlos Bassi, em San Luís, na Argentina, no próximo fim de semana, entre os dias 25 e 27 de agosto. Será a segunda etapa do campeonato sul-americano em conjunto com o TCR World Tour.

