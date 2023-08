A sexta etapa do TCR South America, realizada no circuito de El Pinar, no Uruguai, contou também com a participação dos carros do TCR World Tour, campeonato mundial que trouxe vários pilotos europeus ao grid, e que, apesar de serem disputas distintas, todos correram juntos na pista.

Rafael Suzuki, sob o comando do Lynk & Co #8 teve problemas elétricos, o que veio a prejudicar sua performance nos treinos livres realizados, e principalmente na classificação de sábado, comprometendo a posição de largada.

No domingo, um grande público esteve presente no autódromo para prestigiar a categoria. Na corrida 1, Suzuki imprimiu um ritmo positivo durante toda a prova, e alcançou a sexta posição. Já na corrida 2, ele manteve uma boa constância, e numa pista que tem características de difíceis ultrapassagens, conseguiu avançar para a terceira colocação, em seu segundo pódio consecutivo. Também no Uruguai, em Rivera, há cerca de um mês, ele garantiu sua primeira vitória na categoria.

“Estou muito feliz que o domingo terminou bem, com o pódio em 3º lugar, o segundo seguido após a vitória em Rivera. Nossa passagem no Uruguai foi muito positiva, e o evento em Montevidéu estava incrível.”

“Tivemos um sábado com problemas elétricos e não conseguimos mostrar o verdadeiro potencial. Essa é uma pista difícil de ultrapassar, então largar em sexto e chegar em terceiro com certeza é motivo para comemorar. Agora vamos para a fase brasileira do campeonato, e espero que a gente siga ainda mais fortes.”

A próxima etapa do TCR South America acontece já no próximo dia 27 de agosto, em San Luís na Argentina, mas, por um conflito de datas com a Stock Car – em que Suzuki está na briga pelo título, no 6º lugar entre os 35 pilotos, ele não participa da disputa internacional, e volta ao campeonato em 24 de setembro, no Velopark, no Rio Grande do Sul.

