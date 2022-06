Carregar reprodutor de áudio

Após a conquista de seu primeiro pódio no TCR South America, no início de maio em Interlagos, o paranaense Pedro Aizza está ainda mais motivado para voltar a guiar seu Hyundai Elantra na terceira etapa do campeonato, que acontecerá neste final de semana (4 e 5), em Goiânia.

Disputado em formato endurance na pista paulista, o TCR South America volta com as corridas sprint e em rodada dupla no autódromo goiano. O circuito de 3.836 metros é um dos preferidos de Aizza, onde guiou um carro pela primeira vez, na época um teste com um fórmula.

“Estou bem animado. Goiânia é uma pista que gosto muito e que tem suas semelhanças com Interlagos, por ter curvas de alta e boas retas. A performance do nosso carro é muito boa em pistas com estas características, então, estou bem confiante”, declarou Aizza, que também está focado em evoluir nas largadas paradas.

“Estou treinando muito e me aperfeiçoando bastante. Como já conheço o circuito de Goiânia, um dos meus focos nos treinos será esse: treinar bem as largadas”, contou o piloto, que corre pela Scuderia Chiarelli.

“Na última etapa, mostramos que podemos brigar lá na frente. Então, vou lutar para repetir o pódio e quem sabe já brigar pela vitória”, completou Aizza.

Os treinos em Goiânia terão início na sexta-feira, com shakedown e uma sessão livre. No sábado, mais um treino livre, o classificatório (a partir das 11h40, ao vivo no Youtube TCR South America) e a corrida 1 às 15 horas (ESPN 4). No domingo, a segunda prova terá sua largada às 8h30 (Star+).

Confira a programação para a etapa de Goiânia:

Sexta-feira, 4 de Junho

12h00 – Shakedown

15h10 – Treino Livre 1

Sábado, 4 de Junho

09h00 – Treino Livre 2

11h40 – Classificação

15h20 – Corrida 1 (15 voltas ou 30 minutos)

Domingo, 5 de Junho

08h30 – Corrida 2 (17 voltas ou 35 minutos)

Classificação do campeonato (Top-10):

1. Fabricio Pezzini (Arg) 152

2. Raphael Reis (Bra) 141

3. Manuel Sapag (Arg) 109

4. Juan Angel Rosso (Arg) 105

5. Pedro Aizza (Bra) 97

6. Gabriel Lusquinos (Bra) 84

7. Javier Merlo (Arg) 78

8. Franco Farina (Arg) 63

9. Ricardo Risatti (Arg) 63

10. Rodrigo Sperafico (Bra) 63

Classificação completa: https://southamerica.tcr-series.com/campeonato2022/

Próximas etapas:

4/5 de Junho: Goiânia (Brasil)

16/17 de Julho: Rivera (Uruguai)

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

