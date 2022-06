Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America encerra sua passagem pelo Brasil com a terceira etapa do campeonato de 2022 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Diferente de Interlagos, esta etapa voltará ao tradicional formato de duas corridas no fim de semana.

Mais uma vez, o TCR South America terá a participação de quase vinte veículos de seis marcas diferentes. Entre os pilotos, destacam-se a estreia do brasileiro Alceu Feldmann no CUPRA TCR da W2 Pro GP e a estreia como titular do uruguaio Federick Balbi no Peugeot 308 TCR da equipe PMO Racing.

A categoria visita pela primeira vez o autódromo de Goiânia, localizado a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília, caracterizado por um traçado rápido com doze curvas e extensão de 3.835 metros.

A programação será feita em três dias. Na sexta-feira haverá um shakedown e treinos livres. Sábado será um longo dia com o segundo treino, qualificação e primeira corrida e no domingo será disputada apenas a segunda e última prova do fim de semana.

O campeonato é liderado pelo Lynk & Co #7 de Fabricio Pezzini com 152 pontos, seguido pelo CUPRA #77 de Raphael Reis com 141 e pelo #33 de Manuel Sapag com 109.



CRONOGRAMA – ETAPA 3 – AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA



SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2022

12:00 – 12:20 Shakedown

15:10 – 15:40 Treino livre 1



SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 2022

09:00 – 09:30 Treino livre 2

11:40 – 12:00 Q1

12:10 – 12:20 Q2

15:00 Corrida 1 - Abertura dos boxes

15:10 Corrida 1 – Fechamento dos boxes

15:12 Corrida 1 - Placa de 5 minutos

15:17 Corrida 1 - Volta de apresentação

15:20 Corrida 1 – Largada (15 voltas o 30 minutos)

15:50 Corrida 1 – Final

15:50 – 16:00 Corrida 1 – Pódio



DOMINGO, 5 DE JUNHO DE 2022

08:25 Corrida 2 - Abertura dos boxes

08:35 Corrida 2 - Fechamento dos boxes

08:37 Corrida 2 - Placa de 5 minutos

08:42 Corrida 2 - Volta de apresentação

08:45 Corrida 2 – Largada (17 voltas o 35 minutos)

09:20 Corrida 2 – Final

09:20 – 09:30 Corrida 2 – Pódio



LISTA DE INSCRITOS



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#03 Bia Figueiredo – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#37 Guilherme Reischl – Audi RS3 DSG



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande – Honda Civic FK7

#26 Juan Angel Rosso – Honda Civic FK7

TBC – Honda Civic FK2



PMO MOTORSPORT

#07 Fabricio Pezzini – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag – Lynk & Co 03 TCR

#5 Marcio Basso – Lynk & Co 03 TCR



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione – Peugeot 308 GTI TCR

#87 Franco Farina – Peugeot 308 GTI TCR

#24 Federick Balbi – Peugeot 308 GTI TCR



CROWN RACING

#22 Gabriel Lusquiños – Honda Civic FK7

#55 Renato Braga – Honda Civic FK7



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizzao – Hyundai Elantra

#12 Edson Reis – Hyundai Elantra



PROP CAR RACING

TBC – Alfa Romeo Giulietta

TBC – Alfa Romeo Giulietta



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 3



SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 2022

Quali

11:35 a 12:25 – YouTube TCR South America e TCR TV (Região)

Corrida 1

15:00 a 16:00 – ESPN4 (Brasil), TyC Sports 2 (Argentina) e TCR TV (Região)



DOMINGO 5 DE JUNHO DE 2022

Corrida 2

08:30 a 09:30 – Star+ (Brasil), TyC Sports (Argentina) e TCR TV (Região)

