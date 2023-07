O TCR South America encerrou a etapa de Rivera, no Uruguai, a quinta da temporada 2023, com uma corrida bastante movimentada. E em uma prova encerrada sob SC após a batida da dupla da PMO Racing, Rafael Suzuki conquistou sua primeira vitória na categoria com uma performance dominante antes da neutralização.

Bernardo Llaver foi o segundo e Fréderik Balbi completaram o pódio. Olhando para o pódio do TCR Brasil, temos mudanças consideráveis. Quarto colocado geral, Juan Manuel Casella sobe para a segunda posição enquanto Ignacio Montenegro, sexto na pista, acabou em terceiro, já que nem todos os pilotos do grid estavam inscritos no certame brasileiro.

Com o modelo de duas corridas, a classificação do sábado determina o grid de largada das provas do domingo. Nesta segunda, pega-se os dez primeiros colocados do quali e faz-se a inversão. Com isso, Rafael Suzuki, Fréderik Balbi, Bernardo Llaver, Juan Manuel Casella e Raphael Reis formaram o top 5, com o vencedor da prova desta manhã, Ignacio Montenegro, em décimo.

Na largada, Suzuki se mantém na ponta, com Llaver subindo direto para a segunda posição e iniciando um ataque em cima do brasileiro. Ao final da primeira volta, Suzuki tinha menos de 0s5 para Llaver, com Balbi em terceiro, Casella em quarto e Reis em quinto, enquanto Montenegro caía para 12º.

Com Balbi pressionando Llaver pela segunda posição, Suzuki ganhou um pequeno respiro na ponta, com a diferença subindo para 0s8 após cinco minutos. Aos poucos, essa vantagem foi subindo, chegando a 1s9 após os 10 minutos iniciais da prova.

Aos poucos, a briga pela quarta posição também foi esquentando, com Casella liderando um trem com Reis, Bessone e Fineschi. Tentando ultrapassar Casella, Reis bateu roda com o uruguaio e levou a pior, perdendo posições para Bessone, Fineschi e Montenegro, que havia colado no grupo. O brasileiro tentou iniciar uma recuperação.

A seis minutos do fim, a dupla de Peugeot da PMO Racing, Gutierrez e Reischl, viram suas corridas acabarem mais cedo com um toque entre eles, causando a intervenção do SC quando Suzuki tinha mais de 4s de vantagem na frente.

A corrida acabou sob SC e, com isso, Rafa Suzuki garantiu a vitória com Bernardo Llaver em segundo e Fréderik Balbi em terceiro. Suzuki vence também pelo TCR Brasil, enquanto o pódio é completo com Juan Manuel Casella e Ignacio Montenegro.

O TCR South America tira três semanas de folga e retoma as atividades em 19 e 20 de agosto com a sexta etapa da temporada 2023 em El Pinar, ainda no Uruguai. Esta será a primeira etapa do TCR South America com a presença do TCR World Tour, e não contará com o TCR Brasil. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final da corrida 2 do TCR South America em Rivera:

1 – Rafael Suzuki (BRA - PMO Motorsport – Lynk & Co)

2 – Bernardo Llaver (ARG - TTA – Toyota)

3 – Frederick Balbi (URU - PMO Motorsport – Lynk & Co)

4 – Juan Manuel Casella (URU - Squadra Martino – Honda)

5 – Juan Pablo Bessone (ARG - PMO Racing – Peugeot)

6 – Ignacio Montenegro (ARG - Squadra Martino – Honda)

7 – Raphael Reis (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

8 – Damián Fineschi (ARG - PMO Racing – Peugeot)

9 – Fabián Yannantuoni (ARG - Paladini Racing - Toyota)

10 – Juan Ángel Rosso (ARG - Paladini Racing - Toyota)

11 – Fabricio Pezzini (ARG - Paladini Racing - Audi)

12 – Pedro Cardoso (BRA - Scuderia Chiarelli – Hyundai)

13 – Enrique Maglione (URU - Squadra Martino – Honda) *

14 – Diego Nunes (BRA - Cobra Racing Team – Toyota)

15 – Fabio Casagrande (BRA - Squadra Martino – Honda) *

16 – Michel Bonnin (URU - Alfa Racing – Alfa Romeo)

17 – Adalberto Baptista (BRA - Cobra Racing Team – Toyota) *

18 – Diego Gutierrez (ARG - PMO Racing – Peugeot) *

19 – Guilherme Reischl (BRA - PMO Racing – Peugeot) *

20 – Galid Osman (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

21 – Manuel Sapag (ARG - TTA – Toyota)

Confira o resultado final da corrida 2 do TCR Brasil em Rivera:

1 – Rafael Suzuki (BRA - PMO Motorsport – Lynk & Co)

2 – Juan Manuel Casella (URU - Squadra Martino – Honda)

3 – Ignacio Montenegro (ARG - Squadra Martino – Honda)

4 – Raphael Reis (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

5 – Fabián Yannantuoni (ARG - Paladini Racing - Toyota)

6 – Juan Ángel Rosso (ARG - Paladini Racing - Toyota)

7 – Pedro Cardoso (BRA - Scuderia Chiarelli – Hyundai)

8 – Enrique Maglione (URU - Squadra Martino – Honda) *

9 – Diego Nunes (BRA - Cobra Racing Team – Toyota)

10 – Fabio Casagrande (BRA - Squadra Martino – Honda) *

11 – Adalberto Baptista (BRA - Cobra Racing Team – Toyota) *

12 – Guilherme Reischl (BRA - PMO Racing – Peugeot) *

13 – Galid Osman (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

