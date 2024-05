TCR South America: Baptista supera Rossi e crava pole em Cascavel

O TCR South America e o TCR Brasil estão em Cascavel para mais uma etapa do campeonato e a pole ficou com o brasileiro da Squadra Martino, Rodrigo Baptista.

Galid Osman larga de P2, enquanto Matías Rossi completa os três primeiros colocados nas corridas que serão realizadas no Paraná.

A classificação

Na primeira parte da classificação, foram à pista Rossi, Pernia, Reis, Baptista, Cardoso, Osman, Rosso, Regadas, Casella, Yannantuoni, Vivacqua, Fontana, Maglione, Reischl, Casagrande, Gutierre.

No Q1, Matías Rossi, que ficou fora da etapa em Interlagos por conta de conflito de agenda, foi o mais rápido da sessão fazendo o tempo 1m05s027, sendo seguido pelos brasileiros Rodrigo Baptista e Galid Osman.

Para os dez minutos finais da classificação, estavam Baptista, Osman, Rossi, Cardoso, Rosso, Casella, Regadas, Pernia, Reis, Vivacqua, Yannantuoni e Maglione. sessão caminhava tranquilamente, até que segundos antes da bandeirada final, Rosso passou direto na curva e acabou acertando a barreira de pneus.

No fim, a pole ficou com Rodrigo Baptista. O brasileiro fez o tempo de 1m04s863 na pista de Cascavel para a Squadra Martino.

Confira o grid de largada

1 - Rodrigo Baptista

2 - Galid Osman

3 - Matias Rossi

4 - Juan Casella

5 - Raphael Reis

6 - Pedro Cardoso

7 - Juan A Rosso

8 - Leonel Pernia

9 - Marcos Regadas

10 - Fabian Yannantuoni

11 - Thiago Vivacqua

12 - Enrique Maglione

13 - Fabio Casagrande

14 - Noberto Fontana

15 - Guilherme Reischl

16 - Diego Gutierrez

Assista como foi a classificação

