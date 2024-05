O Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, a 491 quilômetros da capital Curitiba, vai receber a segunda e a terceira etapas da temporada 2024 do TCR Brasil Banco BRB neste fim de semana. Será a única rodada dupla do campeonato, com quatro corridas programadas, duas no sábado e duas no domingo, em paralelo ao TCR South America Banco BRB.

A grande novidade é a chegada de um velho conhecido do público brasileiro: o argentino Matías Rossi, que disputou quatro temporadas da Stock Car no país e obteve cinco vitórias, chegando a disputar o título de 2022. Ele vai correr com um Toyota Corolla TCR do Toyota Team Argentina. Há duas semanas, ele testou o carro no Autódromo Oscar Cabalén, em Córdoba, na Argentina.

Um detalhe importante é que, apesar de ser uma rodada dupla do TCR Brasil Banco BRB, será disputada apenas uma sessão classificatória, que definirá o grid da corrida 1 de cada uma das duas etapas, no sábado e no domingo. Com isso, em apenas um qualifying, serão distribuídos pontos para a formação dos dois grids.

Após a primeira etapa, em Interlagos, o campeonato é dominado pelos brasileiros. Raphael Reis e Lucas Foresti, a dupla vencedora em Interlagos, lidera a tabela com 47 pontos. Um pouco atrás, com 37 pontos, estão Pedro Cardoso e Celso Neto, e fechando o top 5 está Guilherme Reischl, que também lidera a Copa Trophy.

O Autódromo Internacional Zilmar Beux, com seus 3.058 metros e nove curvas, em sentido anti-horário, é um dos mais desafiadores do calendário. Além disso, ele tem um asfalto muito abrasivo. Ou seja, cuidar dos pneus ao longo do fim de semana é muito importante. Será a segunda vez que o TCR Brasil Banco BRB vai correr em Cascavel. Os pilotos que correram lá no ano passado destacaram que as curvas cegas e velozes tornam cada volta um desafio.

As atividades do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB começam na manhã de sexta-feira, com o sábado reservado apenas para a classificação e as duas corridas do TCR Brasil. No domingo as duas categorias dividem o grid para as duas corridas programadas para o dia.

Lista de inscritos:

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) – CUPRA

#28 Galid Osman (BRA) – CUPRA

#37 Guilherme Reischl (BRA) – CUPRA*

COBRA RACING TEAM

#7 Thiago Vivacqua (BRA) – TOYOTA

SQUADRA MARTINO

#3 Rodrigo Baptista (BRA) – HONDA

#60 Juan Manuel Casella (URU) – HONDA

#34 Fabio Casagrande (BRA) – HONDA*

#15 Enrique Maglione (URU) – HONDA*

PMO FULL TIME SPORTS

A Confirmar

A Confirmar

PMO RACING

#43 Pedro Cardoso (BRA) – PEUGEOT

TOYOTA TEAM ARGENTINA

#17 Matías Rossi (ARG) - TOYOTA

PALADINI RACING

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) – TOYOTA

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) – TOYOTA



* = Copa Trophy

