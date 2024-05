Após uma passagem emocionante por Interlagos, na abertura da temporada 2024, o TCR South America volta a acelerar neste fim de semana em Cascavel, para a segunda etapa do ano, com uma rodada dupla para o TCR Brasil.

Neste fim de semana, a categoria realiza um total de quatro corridas. No sábado, as duas corridas são válidas apenas para o TCR Brasil, enquanto no domingo é retomado o formato tradicional, com as provas sendo válidas tanto para o TCR South America quanto para o TCR Brasil. Os pilotos podem escolher nas etapas se competem por um campeonato ou por ambos.

No TCR South America, temos um domínio brasileiro, com todo o top 10 sendo formado por pilotos do país, considerando que na etapa endurance de Interlagos os pilotos do grid da categoria dividem seus carros com convidados, o que deve mudar a partir deste fim de semana.

Rapha Reis e Lucas Foresti lideram com 47 pontos, contra 38 de Pedro Cardoso e Celso Neto, 30 de Guilherme Reischl e Gui Salas, 27 de Thiago Vivacqua e Nicolas Costa e 24 de Lucas Fecury e Arthur Leist. No TCR Brasil, temos a mesma situação.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às quatro corridas do fim de semana.

Confira a programação do TCR South America em Cascavel:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown 1 Sexta-feira 12h00 - Treino Livre 1 Sexta-feira 15h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 17h00 - Classificação Sábado 12h20 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (TCR Brasil) Sábado 14h45 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (TCR Brasil) Sábado 17h15 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 (TCR SA + TCR BR) Domingo 10h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 4 (TCR SA + TCR BR) Domingo 12h10 Motorsport.tv Brasil

