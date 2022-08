Carregar reprodutor de áudio

A etapa de Endurance em Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero) abre a jornada argentina do TCR South America, onde o campeonato encerra sua segunda temporada com três etapas no país.

Com recorde de inscrições e mais modelos, a categoria terá a honra de ter em seu grid pilotos internacionais sul-americanos como Esteban Guerrieri, Santiago Urrutia e Néstor Girolami, além do líder do WTCR, o espanhol Mikel Azcona que acompanhará o jovem brasileiro Pedro Aizza. Outra estrela regional que se juntará é o brasileiro Thiago Camilo que fará sua estreia ao lado do argentino Jorge Barrio no novíssimo Toyota Corolla.

A grande novidade para a sexta etapa do TCR South America é a estreia mundial do novo projeto do Toyota Corolla TCR, produzido na TGR Argentina e distribuído para o mundo. O conceito começou a ser construído há pouco mais de um ano e fará seu primeiro evento oficial em Termas de Río Hondo. Além disso, também haverá o retorno de um Hyundai i30, desta vez da dupla chilena Javier e Martín Scuncio.

Sendo no formato Endurance, o fim de semana contará com uma única corrida onde os dois pilotos devem cumprir um número mínimo de voltas previstos em regulamento. As atividades começam na quinta-feira com um shakedown e se estendem com treinos livres entre sexta-feira e sábado, que também recebe o treino classificatório. O domingo será reservado para a corrida que tem previstas 33 voltas ou 1 hora.

Com os resultados obtidos nas etapas uruguaias, o campeonato de pilotos ficou mais disputado nas primeiras posições. Sem os descartes que devem ser feitos antes de iniciar a última jornada do ano em Villicum (San Juan), o argentino Fabricio Pezzini lidera com 337 pontos seguido do brasileiro Raphael Reis com 310 e do argentino Juan Ángel Rosso. O top 5 é completado pelo argentino Manuel Sapag com 278 e Pedro Aizza com 209.

Com a confirmação dos convidados para a etapa e a entrada de novas equipes, o grid da segunda prova de Endurance de 2022 contará com cinco nacionalidades diferentes. Chile e Espanha se juntam aos já tradicionais Brasil, Argentina e Uruguai.

O TCR South America inicia a reta final de seu campeonato de 2022 na Argentina e o Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo receberá neste fim de semana o evento automobilístico mais importante da região.

PILOTOS CONFIRMADOS

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) /Bernardo Llaver (ARG) – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann (BRA) /Matías Milla (ARG) – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista (BRA) /Sergio Ramalho (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ*

#22 Gabriel Lusquiños (BRA) /Vitor Genz (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande (BRA) /Esteban Guerrieri (ARG) – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso (ARG) /Ricardo Risatti (ARG) – Honda Civic FK7

#88 Facundo Marques (ARG) /Franco Coscia (ARG) – Honda Civic FK2



PMO MOTORSPORT

#7 Fabricio Pezzini (ARG) /Carlos Okulovich (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag (ARG) /Santiago Urrutia (URU ) – Lynk & Co 03 TCR

#5 Marcio Basso (ARG) /Pedro Nunes (BRA) – Lynk & Co 03 TCR*



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella (URU) /Frederick Balbi (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione (URU) /Rodrigo Aramendia (URU) – Peugeot 308 GTI TCR*

#87 Franco Farina (ARG) /Guilherme Resichl (BRA) – Peugeot 308 GTI TCR



CROWN RACING

#29 Ignacio Montenegro (ARG) /Néstor Girolami (ARG) – Honda Civic FK7

#13 Pablo Otero (ARG)/TBC – Honda Civic FK7*



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza (BRA) /Mikel Azcona (ESP) – Hyundai Elantra



SQUADRA MARTINO URUGUAI

#3 TBC/TBC – Alfa Romeo Giulietta

# Matías Cravero (ARG) / Antonino Garcia (ARG) – Alfa Romeo Giulietta



TOYOTA GAZOO RACING LATIN AMERICA

#32 Jorge Barrio (ARG) /Thiago Camilo (BRA)



FDC

#18 Javier Scuncio (CHI) /Martín Scuncio (CHI)

*Copa Trophy

TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 6

SÁBADO, 6 DE AGOSTO

Classificação: 13:00 ao vivo no TCR TV (Brasil, Uruguai e região)

DOMINGO, 7 DE AGOSTO

Corrida Endurance: 11:00 ao vivo na ESPN4 (Brasil)

