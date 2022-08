Carregar reprodutor de áudio

A maior etapa da história do TCR South America: este é o desafio de Raphael Reis neste fim de semana em Termas de Río Hondo, na Argentina. Em dupla e no formato Endurance, a etapa terá apenas uma corrida de 60 minutos de duração, em que os pilotos titulares se revezarão com convidados. O brasileiro terá ao seu lado no Cupra Leon da W2 ProGp o argentino Bernardo Llaver, de 34 anos.

Atual vice-líder da TC 2000, uma das maiores categorias da Argentina, Llaver tem duas vitórias, uma pole e quatro voltas mais rápidas pela equipe Chevrolet YPF. Ele começou no Kart, passou pela Fórmula Renault Argentina até chegar no turismo. Fez carreira na TC 2000 e correu também pela Top Race V6. É um dos pilotos sul-americanos com mais experiência em categorias com tração dianteira como a TCR South America.

Llaver tem como missão ajudar Raphael Reis na briga pelo título deste ano da categoria. O brasiliense chega a Termas de Río Hondo a 27 pontos do líder, o argentino Fabricio Pezzini, que corre com um Lynk & Co da PMO Motorsport. Será a primeira perna da jornada argentina do campeonato, que ainda terá corridas em Buenos Aires e em San Juan.

Esta é a temporada de estreia do Cupra Leon da W2 ProGp. Na etapa de abertura do campeonato, no Velocitta, Reis fez a pole position, venceu a corrida 1 e foi terceiro na segunda prova. Na sequência do campeonato a equipe mostrou velocidade e conquistou mais dois terceiros e um segundo lugar com o campeão de 2018 da Stock Light.

"É a corrida mais importante do ano para nós, a corrida com mais pontuação”, disse Reis. “Chegando para o desfecho do campeonato, é uma corrida que pode definir bastante coisa. Então a gente procurou fazer uma dupla bastante forte. Trouxemos o Bernardo (Llaver), que tem uma vasta experiência na pista, em carros de tração dianteira aqui na Argentina. Então estamos bastante confiantes de fazer uma dupla forte. Estamos bastante focados e determinados a ter o melhor resultado possível nesta etapa", completou.

A etapa de Termas de Río Hondo do TCR South America terá a terá duas classificações no sábado, uma para os convidados e outra para os titulares. A corrida será na manhã de domingo, às 11h10 (de Brasília). A prova será transmitida pelos canais ESPN/Star+.

