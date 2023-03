Carregar reprodutor de áudio

A Cobra Racing Team, escuderia brasileira comandada por Nonô Figueiredo, apresentou sua dupla de pilotos para a temporada 2023 do TCR South America: Adalberto Baptista e Diego Nunes.

Presente em todas as etapas dos dois anos de história do campeonato, campeã da Copa Trophy com Adalberto em 2021 e vice do campeonato de pilotos com Digo Baptista na mesma temporada, a equipe vai preparar um Audi RS3 TCR e um Toyota Corolla TCR nesta temporada.

Após mais 200 corridas e cinco vitórias na Stock Car em 13 anos dedicado à categoria, Diego Nunes estreia no TCR South America neste ano como titular do Audi. Foi o carro vencedor da primeira corrida de endurance da história da categoria em Curitiba e que posteriormente gabaritou a etapa de El Pinar com direito a pole, duas vitórias e duas voltas mais rápidas. Em 2022, o Audi foi eleito pelo segundo ano consecutivo o carro do ano na plataforma TCR, por seus expressivos resultados internacionais que incluíram a vitória no FIA Motorsport Games.

Atual campeão da Porsche Carrera Endurance Series ao lado de Christian Hahn, Diego teve uma prolífica trajetória em monopostos antes de partir para os carros de turismo. O paulista de 36 anos de idade competiu duas temporadas na GP2, foi vice-campeão da F-3000 Italiana e terceiro colocado na F3 Sul-Americana.

Empresário de grande trajetória no universo corporativo, Adalberto Baptista é um apaixonado pelo esporte a motor. Ele disputou inúmeras temporadas na Porsche Cup e depois conciliou o calendário da Sprint Race (atual Nascar Brasil) com o Jaguar i-pace eTrophy. Também já competiu em outras importantes corridas internacionais e, no ano passado, ao lado de seu filho Bruno defendeu o Brasil no FIA Motorsport Games na categoria GT Cup.

A temporada 2023 da TCR South America tem início na próxima semana, no Autódromo Oscar Cabalén, na cidade argentina de Cordoba.

“Fico muito contente em retornar à Cobra Racing Team e correr a temporada 2023, agora com o novo Toyota Corolla. Estou envolvido com a categoria desde a primeira corrida de sua história, em Interlagos, e o crescimento dos últimos dois anos tem tudo para ser ainda maior neste ano. Não vejo a hora de acelerar em Cordoba na abertura do campeonato na próxima semana”

Adalberto Baptista

“Estou muito empolgado para encarar este novo desafio na minha carreira ao lado da Cobra Racing, uma equipe competitiva e que vem demonstrando com diversas conquistas ao longo dos últimos anos toda a qualidade do seu trabalho. O TCR é um campeonato internacional muito importante e que vem ganhando uma relevância cada vez maior no continente sul-americano. Foi justamente este crescimento contínuo que fez com que eu aceitasse esse desafio, trazendo comigo a Blau Farmacêutica, uma das mais maiores apoiadoras do automobilismo brasileiro e que esteve comigo na Stock Car e na Porsche Cup desde 2020. Chego para brigar pelo título e tenho certeza que todo nosso time está focado neste mesmo objetivo”

Diego Nunes

“O conceito TCR é uma realidade e estamos muito contentes em operar carros de duas marcas diferentes nesta temporada. Será um grande desafio, ainda mais considerando o nível de competitividade da categoria, que aumenta a cada ano e será mais forte ainda em 2023. Temos pilotos experientes, capazes de nos colocar nas disputas por vitórias. Adalberto sempre mostrou velocidade em todos os carros de turismo que guiou e não foi o primeiro campeão da Copa Trophy por acaso. Vamos trabalhar para recuperar essa coroa.

Estamos também muito felizes em promover a estreia do Diego no TCR. É um piloto que mostrou velocidade em todas as categorias por onde passou e suas vtórias na Stock Car, inclusive na temporada passada, são grandes credenciais.

A trajetória da Cobra Racing Team no TCR é fruto do trabalho coletivo e dedicação de muitos profissionais. Isso é viabilizado pela confiança de nossos patrocinadores no programa da equipe e temos a responsabilidade de representá-los da melhor forma possível”

Nonô Figueiredo

