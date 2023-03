Carregar reprodutor de áudio

A Scuderia Chiarelli anuncia nesta quinta-feira seu piloto para a temporada 2023 do TCR South America Banco BRB. Pedro Cardoso será o responsável por conduzir o Hyundai Elantra TCR da equipe ao longo do ano.

O brasiliense de 23 anos de idade conta com vasta experiência no currículo, tanto nos carros de turismo quanto nos carros de Fórmula. As últimas quatro temporadas de Pedro Cardoso foram dedicadas à principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car. Onde Cardoso somou mais de 50 largadas.

Campeão sul-americano de Fórmula 4 em 2015, Pedro Cardoso já conta com experiência em algumas das pistas por onde o TCR South America irá passar em 2023.

"Muito feliz de estar entrando no TCR, eu acredito que é a categoria do futuro, tanto no Brasil quanto no mundo", disse Cardoso. "Meu objetivo é chegar em um futuro próximo ao automobilismo internacional, então essa vinda ao TCR é muito proveitosa".

"Expectativas estão muito boas, sinto que escolhi a equipe certa, tanto com o Chiarelli quanto no Hyundai".

"No ano que fui campeão sulamericano de Fórmula 4 cheguei a correr em algumas das pistas em que vamos acelerar esse ano, então tudo está convergindo para a confiança estar lá em cima para fazer um bom ano. Agradeço aos meus patrocinadores pela confiança de mais um ano de trabalho juntos.

A Scuderia Chiarelli parte para sua terceira temporada no certame. Em todas as corridas a equipe preparou o Elantra TCR e conta para a jornada atual com apoio técnico da montadora sul-coreana. A organização também tem operações na Stock Car e na Endurance Brasil.

A equipe comandada por Carlos Chiarelli busca em 2023 sua primeira vitória na categoria.

Na última temporada, o responsável por representar nas pistas a Scuderia foi o jovem Pedro Aizza, que na etapa de Termas de Río Hondo seu melhor resultado, com um segundo lugar ao lado do espanhol Mikel Azcona, representante da Hyundai no antigo WTCR.

"Expectativas grandes para a temporada com a chegada do Pedro na equipe", disse Carlos Chiarelli, chefe da Scuderia. "Senti ele muito motivado para fazer um bom campeonato e ser protagonista na disputa pelo título da categoria".

"O Pedro já andou em algumas das pistas que vamos passar fora do Brasil e isso é uma vantagem importante. Além disso, a aproximação da Hyundai com a equipe é outro fator crucial para 2023, teremos em algumas etapas engenheiros de fábrica nos acompanhando".

"Optamos por manter até o início do TCR Brasil apenas um carro, para podermos dar toda a atenção ao desenvolvimento da máquina e conseguir chegar forte na disputa no final do ano. Estou muito empolgado com essa chegada do Pedro, junto com a aproximação da divisão de motorsport da Hyundai, que veio em um momento muito bom para todos nós."

A temporada 2023 do TCR South America Banco BRB tem sua primeira etapa na cidade de Córdoba, na Argentina. O traçado que recebe a abertura da nova temporada é o Autódromo Oscar Cabalén, entre os dias 25 e 26 de março.

