Neste fim de semana, o TCR South America dá o pontapé inicial à temporada 2023 com uma etapa no Autódromo Oscar Cabalen, em Córdoba, na Argentina. Além do país hermano, a categoria ainda passa pelo Uruguai antes de fechar no Brasil.

Em seu terceiro ano, o TCR SA traz diversas novidades, que vão além do grid repleto de grandes talentos e montadoras de expressão mundial. A temporada 2023 conta com a estreia do TCR Brasil e da presença do TCR World Tour, que correrá ao lado do SA em El Pinar, no Uruguai e em San Luís, na Argentina.

Para esta temporada serão seis estreantes, sendo três brasileiros e três argentinos. Os brasileiros Galid Osman, Diego Nunes e Pedro Cardoso chegam da Stock Car, e Fabián Yannantuoni, Gonzalo Alterio e Diego Gutierrez são os novos representantes da Argentina.

Por se tratar do primeiro encontro do ano, a etapa de Córdoba será estendida, começando na quinta-feira com testes coletivos, antes do Media Day na sexta-feira, enquanto as atividades valendo pela corrida serão concentradas no sábado e no domingo.

Confira abaixo a programação da etapa de Córdoba do TCR South America, que contará com a cobertura completa do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário Transmissão Treinos Coletivos 1 Quinta-feira 13h30 Treinos Coletivos 2 Quinta-feira 16h30 Treino Livre 1 Sábado 09h Canal do TCR SA Treino Livre 2 Sábado 11h30 Canal do TCR SA Classificação Sábado 14h ESPN 3, Star + e Canal do TCR SA Corrida 1 Domingo 09h10 Canal do TCR SA Corrida 2 Domingo 12h55 ESPN 4, Star+ e Canal do TCR SA

