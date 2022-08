TCR South America: Com reviravolta intensa no fim, Casagrande e Guerrieri vencem etapa Endurance na Argentina

Carregar reprodutor de áudio

A sexta etapa do TCR South America, realizado em Termas de Río Hondo na Argentina, protagonizou uma corrida eletrizante - e com uma grande reviravolta - pela liderança já nos minutos finais. Com uma batida imprevisível e o, então, líder tendo problemas no carro na última volta fazendo com que ele abandonasse, Fabio Casagrande e Esteban Guerrieri conquistaram a vitória da prova Endurance neste domingo.

Pedro Aizza e Mikel Azcona cruzaram a linha em segundo lugar, Fabricio Pezzini/Carlos Okulovich completaram o pódio. O brasileiro Thiago Camilo, que corria ao lado de Jorge Barrio, teve problemas com o Toyota Corolla e terminou no penúltimo lugar.

Depois da corrida, a organização divulgou que o carro #17, então segundo colocado, guiado por Alceu Feldmann e Mikel Azcona foi desclassificado.

A corrida

Com 33 voltas - ou 1 hora de corrida - a etapa da Argentina viu uma prova 'estável' antes da janela para troca de pneus e pilotos. Lá na frente, Raphael Reis, Sapag e Rosso assumiram a briga pela liderança da prova tendo pole position, Sapag, saindo prejudicado dessa luta, já que teve o carro atingido e ficou com pedaços de borracha soltando pela pista.

Ainda na volta dez, o Corolla de Barrio e Camilo precisou ir aos boxes por apresentar problemas e o #32 só voltou para disputa no fim, restando apenas nove voltas para coletar dados de comparação.

Quando o cronômetro apontava nove minutos para o encerramento, a disputa pela liderança se intensificou e tomou um rumo improvável. Naquela altura, Fabio Casagrande liderava com certa tranquilidade até que o carro #17 da W2 Pro GP entrou de vez na briga.

Casagrande fechava a porta para não perder o P1, mas acabou sendo surpreendido por Ignacio Montenegro que aproveitou a briga e ultrapassou os dois ao mesmo tempo. O brasileiro, que era o primeiro, caiu para quarto.

Porém, pouco depois, o Aizza se aproximou e tomou o P2. A partir daí, a reviravolta aconteceu. Os dois chegaram ao limite e acabaram se tocando indo parar na brita. Contudo, o #17 conseguiu sair e retornou para pista terminando em segundo lugar.

*Posteriormente, Feldmann e Milla foram desclassificados.

Enquanto o drama acontecia, Montenegro seguia tranquilamente para a vitória, entrando na última volta, até que o carro parou sozinho no meio da pista e foi ultrapassado pelos outros. Por fim, Casagrande que era o quarto, viu o P1 cada vez mais perto e, ao lado de Guerrieri, se sagraram vitoriosos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA CORRIDA:

Fabio Casagrande/Esteban Guerrieri Pedro Aizza/Mikel Azcona Fabricio Pezzini/Carlos Okulovich Juan Manuel Casella/Frederik Balbi Enrique Maglione/Rodrigo Aramenda Pedro Nunes/Marcio Basso Gabriel Lusquinõs/Vitor Genz Franco Farina/Guilherme Reischl Manuel Sapag/Santiago Urruta Adalberto Baptista/Sergio Ramalho Juan Angel Rosso/Ricardo Risatti Javier Scuncio/Martin Scuncio Ignacio Montenegro/Nestor Girolami Raphael Reis/Bernardo Llaver

Não completaram

Matias Cravero/Martín Chialvo

Isidoro Vezzaro/Juan Pablo Bessone

Facundo Marques/Franco Coscia

Jorge Barrio/Thiago Camilo

Pablo Otero/Bia Figueiredo

