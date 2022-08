TCR South America: Manuel Sapag e Santiago Urrutia surpreendem e cravam pole em etapa de Termas de Río Hondo

Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America realizou neste sábado a classificação para a etapa de Termas de Río Hondo, na Argentina. A sexta corrida do calendário contará com uma prova endurance, por isso, o formato da sessão que define o grid aconteceu de forma diferente do tradicional. Na soma das voltas feitas pelas duplas, Manuel Sapag e Santiago Urrutia cravaram a pole. Thiago Camilo, ao lado de Jorge Barrio, larga da sexta colocação.

A classificação foi dividida em duas partes: a primeira sessão, de quinze minutos, para os pilotos convidados e a segunda, com mais quinze minutos, para os pilotos da categoria. Ao fim, a soma dos dois tempos marcados pela dupla definiu a posição do grid.

Na primeira parte, a briga pela pole ficou entre o carro #34 de Esteban Guerrieri e o uruguaio da Indy Lights, Santiago Urrutia - que neste fim de semana corre com o número #33. O piloto da Squadra Martino e o representante da PMO Motorsport alternaram a liderança por grande parte do tempo, mas no fim, Guerrieri ficou com o P1 provisório ao fazer o tempo de 1:48s801. Llaver fechou o top 3.

O brasileiro Thiago Camilo, convidado para a etapa estreando mundialmente o Toyota Corolla TCR, fechou sua participação individual conseguindo o nono melhor tempo com 1:50s190.

Já na segunda metade da classificação, os pilotos titulares foram à pista. A sessão estava sendo tranquilamente comandada por Juan Angel Rosso, da Squadra Martino e que faz dupla com Ricardo Risatti, até que nos últimos dois minutos, Manuel Sapag surpreendeu a todos e cravou o melhor tempo, sem margem para uma reação por parte dos adversários.

Com isso, Manuel Sapag e Santiago Urrutia largam da pole, Juan Angel Rosso e Ricardo Risatti ficaram com a segunda colocação e a dupla composta pelo brasileiro Raphael Reis e o argentino Bernado Llaver começam do P3.

Franco Farina e Pablo Otero tiveram problemas com os carros, não conseguiram ir a pista e por terem apenas os tempos da primeira parte da classificação, as duas duplas largam do fim do grid.

Confira a classificação completa:

Manuel Sapag e Santiago Urrutia (3:39:022) #33 Juan Angel Rosso e Ricardo Risatti (3:39:318) #26 Raphael Reis e Bernardo Llaver (3:39:426) #77 Alceu Feldmann e Matías Milla (3:39:479) #17 Ignacio Montenegro e Néstor Girolami (3:39:528) #29 Jorge Barrio e Thiago Camilo (3:39:528) #32 Fabricio Pezzini e Carlos Okulovich (3:39:580) #7 Fabio Casagrande e Esteban Guerrieri (3:40:157) #34 Pedro Aizza e Mikel Azcona (3:41:368) #35 Juan Pablo Bessone e Isidoro Vezzaro (3:41:533) #73 Facundo Marques e Franco Coscia (3:41:595) #88 Javier Scuncio e Martin Scuncio (3:41:659) #18 Juan Manuel Casella e Frederick Balbi (3:41:769) #60 Pedro Nunes e Marcio Basso (3:41:968) #6 Matías Cravero e Martín Chialvo (3:42:755) #14 Adalberto Baptista e Sergio Ramalho (3:43:287) #10 Gabriel Lusquiños e Vitor Genz (3:43:303) #22 Enrique Maglione e Rodrigo Aramendia (3:49:979) #15 Franco Farina e Guilherme Reischl (1:51:883) #87 Pablo Otero e Bia Figueiredo (1:51:658) #13

F1 2022: Max VOA mas SAINZ é POLE! DEBATE do quali e MERCADO, com Herta/AlphaTauri e Gasly/Alpine | Q4

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?