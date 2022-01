TCR South America confirma calendário de 2022

Carregar reprodutor de áudio

A segunda temporada do TCR South America já tem seu calendário confirmado. Depois do ano inaugural, quando foram visitados circuitos de três países distintos, a principal categoria a nível sul-americano repetirá as nações, com três datas no Brasil, três na Argentina e duas no Uruguai.

O início, mais uma vez, acontece em pistas brasileiras. A primeira etapa acontece no Velocitta, no dia 3 de abril. A seguir, dentro dos eventos promovidos no Brasil pela Copa Truck, o campeonato passa por Interlagos (1º de maio) e Goiânia (5 de junho).

A metade da temporada será em pistas uruguaias, com provas nos dias 17 de julho e 28 de agosto. A seguir, a categoria irá para a Argentina, realizando corridas nos dias 18 de setembro, 9 de outubro e 6 de novembro.

Os autódromos no Uruguai e Argentina, bem como as duas datas em que serão realizadas provas de Endurance com pilotos internacionais, serão posteriormente anunciados.

Calendário de 2022 do TCR South America Photo by: Divulgacao

TELEMETRIA DE FÉRIAS (Parte 2): Rico Penteado aponta favoritos para 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: