O estreante Alceu Feldmann foi o nome da terceira etapa do TCR South America. Depois de cravar a pole e vencer no sábado, o competidor do CUPRA #17 preparado pela equipe W2 Pro GP largou em décimo no domingo e escalou o pelotão para repetir o feito, com direito a ultrapassagem por fora na penúltima volta.

Favorecido por uma largada formidável, o uruguaio Juan Manuel Casella recebeu a bandeirada em segundo. Já o argentino Fabricio Pezzini, terceiro colocado, repetiu o pódio da véspera e ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Ele tem agora 23 de vantagem sobre Raphael Reis.

Em entrevista após a corrida, Feldmann celebrou a vitória em Goiânia mas disse que as próximas etapas do campeonato serão complicadas: "Estamos entrando em pistas que não conhecemos".

“Não passamos pneu na sexta e priorizamos o treino de long run para acertar o setup da corrida. Ontem o carro estava ótimo, mas hoje ele estava muito bom também. Tive alguns enroscos no começo para conquistar posições, mas sabia que eu era o piloto mais rápido da pista, então foi administrar pois sabia que passaria", disse Feldmann.

"Com duas voltas faltando o Casella se defendeu forte, tomando o traçado interno e me forçando a ultrapassar por fora mesmo. Não sabia que iria chegar à categoria com esse ritmo, foi uma benção de Deus chegar e se acertar tão bem com a equipe e com a máquina."

"Fui muito bem recebido aqui na categoria. Os argentinos nos receberam muito bem, assim como nós os recebemos. A sequência do campeonato vai ser dura, agora estamos entrando em pistas que não conhecemos. Aqui eu sabia como economizar pneu e eles gastavam mais borracha no traçado, lá vai ser o oposto."

A corrida

Designado para pole pela regra de inversão de grid, Edson dos Reis não alinhou o Hyundai #12, deixando Bia Figueiredo sozinha na primeira fila com o Audi #3. Terceiro no grid, Marcio Basso moveu seu Lynk & Co antes da hora, bem como Pedro Aizza ao seu lado. Assim quem emergiu com autoridade na primeira curva foi o Peugeot #60, de Casella, saltando de quinto para a liderança. Aizza, Manuel Sapag, Pezzini e Bia completavam o top5.

As punições de drive-thru foram cumpridas pelos carros #5 e #35 até a quinta volta, enquanto Bia perdia desempenho para permanecer no pelotão da frente.

O terço inicial da prova foi marcado por uma escalada do vencedor da véspera, Alceu Feldmann, do Honda #26 de Juan Angel Rosso e do CUPRA #77 de Raphael Reis. Companheiros na equipe PMO Motorsport, Pezzini e Sapag duelavam de forma limpa pela terceira posição.

Na metade da prova, Casella seguia inabalável na frente, mas Feldmann, já em segundo lugar, tratava de tentar baixar a diferença para menos de 2s. Pezzini, Sapag, Rosso e Reis vinham na sequência.

Feldmann alcançou o uruguaio na volta 14 e atacou duas vezes por fora, mas o piloto do Peugeot foi hábil na defesa da posição. Na penúltima volta porém, o brasileiro chegou com muita ação nas curvas 1 e 2, contornou a 3 por fora e teve a preferência na entrada do S de baixa para assumir a liderança e repetir o triunfo da véspera. Casella e Pezzini completaram o pódio, com o competidor do Lynk & Co #7 ampliando sua vantagem na liderança do campeonato.

Pela Copa Trophy, a vitória ficou com o piloto local Renato Braga, nono colocado no geral.

Após passar pelas pistas brasileiras, o TCR South America parte agora para o Uruguai. Rivera recebe a quarta etapa de 2022 nos dias 16 e 17 de julho.

