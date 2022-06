Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, Raphael Reis conquistou a sexta colocação na segunda corrida do TCR South America, em Goiânia. O brasiliense que havia terminado na terceira colocação na primeira prova segue na vice-liderança do campeonato.

O piloto do Cupra Leon #77 partiu do oitavo lugar devido a regra do grid invertido. Na corrida avançou duas posições e nas voltas finais passou a atacar Rosso, o quinto colocado.

Embora tivesse um ritmo mais forte, o piloto da W2 ProGp optou por somar pontos e recebeu a bandeira quadriculada na sexta posição.

“Fim de semana complicado em Goiânia. O lastro extra dificultou muito nossa busca por um melhor desempenho. Hora de analisar e melhorar para as próximas etapas. Quero agradecer a todos que torceram por mim e parabenizar o Alceu Feldmann e a W2 pelo ótimo desempenho no fim de semana", disse Raphael Reis.

Com o resultado, Reis está a 23 pontos de Fabricio Pezzini, líder da competição.

A próxima etapa do TCR South America acontece nos dias 16 e 17 de julho, em Rivera, no Uruguai.

