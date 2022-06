Carregar reprodutor de áudio

No domingo (05), aconteceu em Goiânia a corrida 2 da terceira etapa da temporada de 2022 do TCR South America. Após garantir uma pole position e uma vitória no sábado, Alceu Feldmann repetiu o feito e venceu a última prova do final de semana. Juan Manuel Casella terminou na segunda colocação, e Fabricio Pezzini completou o pódio.

Casella liderou a prova nos estágios iniciais da corrida após uma boa largada. O piloto uruguaio chegou a se manter na ponta até a 15ª volta, quando foi ultrapassado por Feldmann.

“Me concentrei muito na largada e consegui pular muito bem, além disso, os outros não tiveram uma reação tão boa quanto a minha. Pulei de quinto para primeiro e consegui uma diferença muito boa", disse Casella.

"O Feldmann chegou muito rápido em mim, consegui segurá-lo por uma volta, mas não dava mais do que isso. Feliz com o segundo lugar aqui em Goiânia."

A quarta rodada de 2022 do TCR South America acontecerá nos dias 16 e 17 de julho em Rivera, no Uruguai.

