A conquista do primeiro pódio na temporada do TCR South America, no início do mês, em Interlagos, ainda está bem viva na memória do jovem piloto Pedro Aizza.

Mas, enquanto aguarda ansioso pela terceira etapa do campeonato, no dia 5 de junho, em Goiânia, o piloto também tem aproveitado para cuidar de sua parte física e participar de eventos com seus patrocinadores.

Na última semana, Aizza e o Hyundai Elantra #35 da Scuderia Chiarelli foram destaque no estande da Rufato, distribuidora e representante de marcas nacionais e internacionais de produtos automotivos no Brasil, que é apoiadora do piloto no TCR.

A Rufato fez uma surpresa para Aizza durante a 10ª edição da Autopar, realizada entre os dias 10 e 14 de maio na Expotrade, em Pinhais (PR).

“Eu iria visitar a feira um dia, mas acabei ganhando uma surpresa. A Rufato, que me deu muito sorte em Interlagos, já estreando em meu carro com um pódio, montou um estande com meu Hyundai Elantra dentro e fiquei durante três dias na Autopar, participando das ativações, recebendo o carinho do público e foi uma experiência muito legal ver o interesse das pessoas, perguntando sobre o carro e o TCR, que ainda é uma categoria nova aqui”, declarou Aizza.

“Agora estou aqui na contagem regressiva para voltar a pilotar meu Hyundai Elantra em Goiânia, pista onde andei com um carro pela primeira vez na minha carreira e uma das minhas preferidas. Estou bem confiante e vou lutar muito para estar novamente brigando na frente”, completou Aizza, que está em quinto lugar no campeonato, o seu primeiro completo no TCR South America.

Confira a classificação atual do campeonato (Top-10):

1. Fabricio Pezzini (Arg) 152

2. Raphael Reis (Bra) 141

3. Manuel Sapag (Arg) 109

4. Juan Angel Rosso (Arg) 105

5. Pedro Aizza (Bra) 97

6. Gabriel Lusquinos (Bra) 84

7. Javier Merlo (Arg) 78

8. Franco Farina (Arg) 63

9. Ricardo Risatti (Arg) 63

10. Rodrigo Sperafico (Bra) 63

Classificação completa: https://southamerica.tcr-series.com/campeonato2022/

Próximas etapas:

4/5 de Junho: Goiânia (Brasil)

16/17 de Julho: Rivera (Uruguai)

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

