Pedro Aizza, piloto mais jovem do TCR South America, conquistou neste domingo (1) seu primeiro pódio na categoria e em um dos templos do automobilismo: o autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP).

A segunda etapa de 2022 teve formato endurance e Aizza dividiu seu Hyundai Elantra #35 com Rodrigo Sperafico. Depois de largar da sétima colocação, a dupla mostrou ritmo forte durante a disputa de 1 hora, fez belas ultrapassagens para chegar em segundo lugar e colocar o Brasil no pódio.

Com recorde de 19 carros no grid da categoria, a vitória em Interlagos ficou com os argentinos Fabricio Pezzini/Javier Merlo. Os “hermanos” também completaram o pódio em terceiro lugar, com Juan Angel Rosso/Ricardo Risatti.

Aizza foi quem largou a bordo do Hyundai Elantra #35 da Scuderia Chiarelli e já fechou a primeira volta na quarta colocação. Aizza foi pra cima dos adversários e, logo após abrir a volta 4, aparecia em terceiro. Na volta 13, chegou ao segundo posto, depois de uma ultrapassagem por fora no final da reta, na entrada do S do Senna.

Faltando pouco mais de 25 minutos para o encerramento, a equipe fez o pit stop para troca de pneus e pilotos. Quando voltou à pista, Sperafico aparecia na quarta colocação, mas na abertura da volta 25 pulou para terceiro e, cinco voltas depois, assumiu o segundo lugar para receber a bandeirada e garantir o pódio.

“Foi uma corrida perfeita. Consegui fazer uma boa largada, com ultrapassagens em pontos rápidos e que visavam ganhar tempo. Imprimimos um ritmo forte e, ao mesmo tempo, poupamos o carro, o que foi essencial”, comentou Aizza.

“Saí de sétimo e entreguei o carro em segundo. Infelizmente, perdemos algumas posições no pit stop, mas o Rodrigo conseguiu se recuperar e chegamos no pódio. Foi um fim de semana muito especial e estou muito feliz com o meu primeiro pódio no TCR”, completou o piloto.

Sperafico acelerou pela primeira vez um TCR e também celebrou o grande resultado.

“Foi sensacional, superou nossas expectativas. Não conseguimos ir tão bem quanto gostaríamos na classificação, mas sabíamos que o carro para a corrida seria constante. O Pedro fez um excelente trabalho na primeira parte da prova e estou muito contente por ter ajudado a equipe a conquistar esse pódio”, completou Sperafico.

O TCR South America volta à pista nos dias 4 e 5 de junho para a etapa de Goiânia. Após duas etapas, Aizza ocupa a quinta posição no campeonato, com 97 pontos.

Os melhores em Interlagos (Top-10):

1. Pezzini / Merlo (Arg) Lynk & CO 33 voltas

2. Aizza / Sperafico (Bra) Hyundai Elantra a 3s691

3. Rosso / Risatti (Arg) Honda Civic a 9s639

4. Sapag / Ciarrocchi (Arg) Lynk & CO a 17s020

5. R.Reis / Lima (Bra) Cupra a 24s180

6. Lusquinos / Genz (Bra) Honda Civic a 41s168

7. Farina / Iansa (Arg) Peugeot 308 TCR a 53s611

8. Rama / Maglione (Uru) Peugeot 308 TCR a 1min14s551

9. Papazissis / E. Reis (Bra) Hyundai Elantra a 1min16s254

10. Balbi / Casella (Uru) Peugeot 308 TCR a 1min27s698

Classificação do campeonato (Top-10):

1. Fabricio Pezzini (Arg) 152

2. Raphael Reis (Bra) 141

3. Manuel Sapag (Arg) 109

4. Juan Angel Rosso (Arg) 105

5. Pedro Aizza (Bra) 97

6. Gabriel Lusquinos (Bra) 84

7. Javier Merlo (Arg) 78

8. Franco Farina (Arg) 63

9. Ricardo Risatti (Arg) 63

10. Rodrigo Sperafico (Bra) 63

Próximas etapas:

4/5 de Junho: Goiânia (Brasil)

16/17 de Julho: Rivera (Uruguai)

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

