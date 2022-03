Pedro Aizza estreia no TCR South America no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

O paranaense Pedro Aizza estreia neste final de semana na segunda temporada do TCR South America, no Velocitta. O piloto estará a bordo do Hyundai Elantra #35, da Scuderia Chiarelli.

O campeonato, que terá oito etapas, terá a primeira disputa – em rodada dupla - em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A pista de 3.493 metros e 14 curvas já recebeu um dia de testes na pré-temporada em fevereiro.

O traçado de baixa velocidade e bastante técnico foi o primeiro onde Aizza andou com um carro de turismo, no ano passado, na GT Sprint Race, categoria onde foi campeão na classe Pro-Am.

“Estou muito animado para a estreia. Velocitta é uma pista muito manhosa, técnica, mas tivemos bons resultados nos treinos e estou confiante”, declarou o piloto, que em 2021 chegou a disputar duas provas do TCR como convidado, uma delas pela Scuderia Chiarelli em Buenos Aires.

“Já me sinto muito bem entrosado com todos da equipe. A cada treino conheço melhor o carro e espero que possamos já começar a temporada com um bom resultado".

“O TCR South America tem grandes equipes, ótimos pilotos, então, sei que não terei vida fácil, mas vou trabalhar muito para lutar lá na frente. Acredito que o maior desafio será a adaptação ao consumo de pneus para um carro de tração dianteira”, continuou Aizza.

“Já dediquei mais da metade da minha vida ao esporte a motor. Quero me tornar um piloto profissional e acredito que o TCR é um caminho importante para isso, inclusive, para abrir portas para uma carreira internacional”, ressaltou.

Os treinos livres para a primeira etapa terão início no sábado pela manhã. Os classificatórios para as duas provas acontecerão às 15h10 e 15h40 (ao vivo no Youtube TCR South America). No domingo, a largada da corrida 1 será às 9h10 e da corrida 2 às 11h10. As provas serão exibidas ao vivo pelo canal ESPN 4.

Programação para a etapa de abertura:

Sábado, dia 2

8 às 8h20 – Shakedown

10h40 às 11h10 – Treino Livre 1

13h10 às 13h40 – Treino Livre 2

15h10 às 15h30 – Classificação 1

15h40 às 15h50 – Classificação 2

Domingo, dia 3

9h10 – Largada Corrida 1 (16 voltas ou 25 minutos)

11h10 – Largada Corrida 2 (19 voltas ou 30 minutos)

Confira o calendário da temporada 2022 do TCR South America:

2/3 de Abril: Velocitta (Brasil)

30 de Abril / 1 de Maio: Interlagos (Brasil)

4/5 de Junho: Goiânia (Brasil)

16/17 de Julho: Uruguai

27/28 de Agosto: Uruguai

17/18 de Setembro: Argentina

8/9 de Outubro: Argentina

5/6 de Novembro: Argentina

