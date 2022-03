Carregar reprodutor de áudio

A equipe PMO Motorsports terá na temporada de 2022 do TCR South America um terceiro Lynk & Co alinhado no grid e o carro que será pilotado por Pablo Otero passou por um shakedown antes de viajar ao Brasil, sede da primeira etapa da atual temporada, em abril.

Henry Martin foi o responsável por levar o carro a pista para as primeiras voltas do shakedown. Todas as atividades aconteceram no aeroporto de Brackley e tiveram supervisão de Ron Hartvelt e Geely Cars, empresa responsável por dar vida aos Lynk & Co que levarão as cores da equipe para as pistas sul-americanas.

Assim que realizados os testes, o carro embarcará para o Brasil, país sede da abertura da temporada 2022 do TCR South America, no Velocitta, nos dias 2 e 3 de abril. O carro será conduzido por Pablo Otero durante a temporada. A equipe contará com três pilotos ao todo, além de Otero, Fabrizio Pezzini e José Manuel Sapag também integram o quadro de pilotos da equipe argentina.

